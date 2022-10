Brasil vence a Itália e vai disputar final do Mundial contra a Sérvia

Na decisão do Mundial, o Brasil enfrentará a Sérvia. O duelo acontecerá no sábado (15), às 14h (horário de Manaus)

O Brasil venceu a Itália por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/22, 24/26 e 19/25, e garantiu vaga na final do Campeonato Mundial de Vôlei feminino. O duelo aconteceu no Omnisport Apeldoorn, em Apeldoorn, na Holanda, nesta quinta-feira (13).

Na decisão do Mundial, o Brasil enfrentará a Sérvia. O duelo acontecerá na Omnisport Apeldoorn, no sábado (15), às 14h (horário de Manaus). No mesmo dia, às 10h, Itália e Estados Unidos disputam a medalha de bronze.

A equipe de José Roberto Guimarães contou com o brilho da ponteira Gabi, que marcou 20 pontos, e da central Carol, que botou a bola no chão 17 vezes, para superar as italianas. A oposta Egonu, da Itália, foi a maior pontuadora da partida com 30 pontos marcados.

Para a disputa do torneio, o técnico Zé Roberto conta com 15 atletas: Macris e Roberta (levantadoras), Kisy e Lorenne (opostas), Gabi, Rosamaria, Pri Daroit e Tainara (ponteiras), Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lorena (centrais) e Nyeme e Natinha (líberos).

As brasileiras disputarão o título do Campeonato Mundial de Vôlei pela 4ª vez na história. Em três finais, soma três medalhas de prata, tendo perdido na decisão para Cuba (1994) e Rússia (2006 e 2010).

*Com informações do Diário do Nordeste

