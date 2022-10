Wilson anuncia construção de hospital e mais obras em Urucurituba no próximo mandato

O candidato à reeleição ao Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), reafirmou compromissos com a população de Urucurituba (a 208 quilômetros da capital), neste sábado (15). Na próxima gestão, ele vai dar início à construção de um hospital e ampliar a iluminação pública de LED e o asfaltamento das ruas da sede e de comunidades e implantar o Prato Cheio.

No atual mandato, Wilson destinou cerca de R$ 64 milhões em áreas estratégicas do município: infraestrutura, educação, saúde e produção rural.

Em Urucurituba, o candidato caminhou pelas ruas do município ao lado do prefeito, José Claudenor, e fez um comício, onde falou para a população sobre planos da nova gestão.

“Eu estou voltando aqui para ti abraçar, ti cumprimentar e assumir compromissos com o povo de Urucurituba. Nós vamos resolver o problema do hospital, conte com o governador Wilson Lima. O compromisso que eu assumo eu cumpro, eu vou trazer o restaurante popular Prato Cheio, para dar comida a quem precisa”, disse, ao anunciar a construção de um novo hospital.

O Prato Cheio de Urucurituba será um dos 41 novos restaurantes populares que o governador vai implantar no próximo mandato. Antes do governo de Wilson eram apenas sete unidades do Prato Cheio, todas somente na capital. Agora já são 44 unidades, sendo 37 inauguradas no interior e mais 11 abertas em Manaus.

Com o programa Asfalta Amazonas, a pavimentação da sede da cidade será ampliada e chegará, também, à região do Urucurituba Velho e Itapeaçu. Esse último será todo iluminação por LED e terá internet gratuita, conforme compromisso de Wilson em levar o serviço para as 30 maiores comunidades rurais do Amazonas. Itapeaçu também receberá um porto flutuante; o governador construiu 25 estruturas desse tipo para atender comunidades nos municípios.

“O governador tem cumprido com os acordos que ele assumiu com o prefeito e vereadores. Todos os 11 vereadores estão aqui apoiando a caminhada do governador. O povo de Urucurituba entendeu que o caminho nessa eleição é Wilson Lima 44”, disse o prefeito de Urucurituba.

Investimentos

Em três anos e nove meses de governo, Wilson destinou mais de R$ 15 milhões para a recuperação dos sistema viário e início da instalação do LED na iluminação pública de Urucurituba. Na cidade, mais de 1,7 mil famílias são beneficiadas com o Auxílio Estadual permanente, que todos os meses coloca R$ 256 mil em circulação no comércio da cidade.

Na saúde, os investimentos de Wilson ultrapassam R$ 27 milhões, recursos que são empregados no pagamento dos profissionais e na compra de insumos, medicamentos, equipamentos e melhorias na estrutura de saúde do município.

Para o setor primário, Wilson destinou R$ 2,5 milhões, aplicados em ações como aquisição da produção da agricultura familiar, recuperação de ramais e apoio à produção rural, com a distribuição de sementes e assistência técnica, entre outras ações.

