Mini Miss Amazonas Baby distribui brinquedos durante ação social em Manaus

Com o intuito de compartilhar alegria e carinho com crianças de alguns bairro de Manaus, a Mini Miss Amazonas Baby, Giovanna Torres e família distribuiu brinquedos durante ação social, bairros Lago Azul, Mauazinho e Viver Melhor 4 no Dia das Crianças, onde teve ajuda de alguns parceiros que apoiaram a causa, inclusive da Mini Miss Livia Ferrari.

A pequena miss, de apenas 5 anos, concorre no certame nacional (em dezembro) e fez questão de compartilhar com outras crianças, o momento especial. “Nossa família considera importante cultivar valores humanos na criação da Giovanna. Em agradecimento pelos últimos acontecimentos na vida da nossa pequena, organizamos esse pequeno gesto de solidariedade. Acreditamos que se cada um fizer um pouco, com certeza o mundo será melhor para todas as crianças”, pontua a mãe Joelma Leal.

Giovanna Guimarães Torres é manauara e se prepara para representar seu estado. Além das aulas de passarela , ela estuda teatro e Ballet, ama fotografar e sonha em ser modelo. Pratica esportes como Acrobacias em tecidos e natação.

Em seu Instagram @giovannagtorres a Mini Miss compartilha sua rotina de preparação, como aula de passarela e o seu dia a dia de estudo e brincadeiras.

*Com informações da assessoria

