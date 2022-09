Representantes do AM estão na disputa pela coroa no Mini Miss Brasil

O evento terá duração de três dias, com desfile de beleza, desfile com vestido de gala, desfile de traje típico e show de talento

Giovanna Torres, Maria Cecília e Lívia Maria Ferrari disputam o Mini Miss Brasil 2022, nas categorias Baby, Mini e Infantil. As pequenas são as primeiras representantes do Estado neste certame.

Giovanna Guimarães Torres é manauara e tem 5 anos. A mini miss estuda teatro e Ballet, ama fotografar e sonha em ser modelo. Pratica esportes como acrobacias em tecidos, escaladas e natação. Por seu charme e beleza foi coroada Miss Amazonas Baby 2022.

Giovanna Torres

Outra talentosa representante é Maria Cecília Ferreira, de 8 anos, que foi coroada Mini Miss Amazonas 2022. A pequena bela entrou no mundo miss aos 6 anos quando ganhou o título de Cinderela do Amazonas 2020. Maria concorreu com 16 meninas de Manaus e municípios na categoria mini. Além de Miss, ela também é digital influencer infantil, blogueira, ginasta, bailarina e atriz em formação.

Maria Cecília, de 8 anos

Quem também está na disputa é a princesa Lívia Ferrari, de 6 anos, que já foi modelo de lojas em Manaus. Estudante de piano, ela entrou no mundo das passarelas inspirada em sua amiga, a Miss Manaus Mirim 2022 e Miss Cinderela Amazonas 2022, Herta Rafaella. Super comunicativa, cativa a todos ao seu redor, o que deixa sua família muito orgulhosa.

Lívia Ferrari

As três belas candidatas concorrem ao Título de Mini Miss Brasil 2022 em Porto Alegre no mês de dezembro.

O concurso é produzido pela Space e terá duração de três dias, com desfile de beleza, desfile com vestido de gala, desfile de traje típico e show de talento, contará com a performance de nossas representantes.

As Mini Misses Amazonas 2022 estão no Instagram com os @giovannagtorres @maria.cecilia.f @lacosdemaria.f

*com informações da assessoria

