Criança de 6 anos vence concurso internacional Mini Miss Universo 2022

Ela ficou entre as três melhores na Prova de Traje Típico, onde vestiu uma fantasia intitulada "metamorfose"

A modelo mirim Charlotte Moroni, de apenas 6 aninhos, foi eleita na madrugada da última segunda (22) como a nova Mini Miss Universo. Com um vestidão rosa pink, a Pequena Miss Brasil defendeu o país na final da contenda internacional, que foi realizada no Centro de Convenções de Cartagena das Índias, na Colômbia, e recebeu um grupo de 30 candidatas dos quatro cantos do planeta.

“Foi muito legal e divertido! Gostei muito e quero contar tudo pras minhas amiguinhas”, disse a pequena após a vitória. Em segundo lugar ficou a Mini Miss Venezuela e, em terceiro, a candidata da Bolívia.

O título é inédito para o Brasil no concurso, que está em sua sexta edição. O evento é considerado a maior competição infantil de misses do planeta, e realiza ao mesmo tempo eleição em quatro categorias, para meninos e meninas: de 3 a 7 anos; de 7 a 10 anos; de 10 a 13 anos; e de 13 a 16 anos.

Conhecida também pelo apelido carinhoso de ChayChay, a menina é natural do município goiano de Edéia, que fica a 129 km da capital do estado. Filha de agricultores locais, ela começou a se preparar para o título mundial desde seus 4 anos, sob o olhar atento do consultor de misses Paulo Filho. Ao lado dos pais de Charlotte e de seu irmãozinho Rafa, de 2 anos, Paulo acompanhou a miss na viagem e nos dias de concurso.

“A ChayChay deu um show! Ela brincou, se divertiu, fez amiguinhos, e participou do concurso como qualquer gincana voltada para crianças da idade dela”, comemora Paulo.

“Por mais que seja uma competição, é importante que a criança leve tudo como uma grande brincadeira, senão não vale a pena. Estamos bem conscientes em relação a isso e levamos isso muito a sério”, explica ele, que treina também candidatas para disputar concursos de misses adultas e adolescentes. Charlotte é agora sua nona pupila a vencer uma disputa internacional.

Entre viagens, aulas de espanhol, atuação e passarela, a Mini Miss Universo 2022 concilia a rotina de preparação com sua alfabetização, uma vez que prioriza suas aulas no segundo ano do Jardim de Infância.

Na próxima quinta, dia 25 de agosto, ChayChay retorna com a coroa para o Brasil, via São Paulo, e posteriormente para Goiás, onde será recebida por autoridades e dará início ao seu reinado.

Provas do concurso

As 30 crianças do concurso passaram por algumas etapas antes da grande final, e foram avaliadas por seu desempenho. Além da Entrevista Preliminar e desfiles de moda, Charlotte foi muito bem na Prova de Talento do Mini Miss Universo 2022.

A Pequena Miss Brasil interpretou um monólogo escrito por Paulo Filho, que era todo em espanhol. A apresentação, foi considerada uma das três melhores da competição, e deixou ChayChay mais perto da coroa.

Ela também ficou entre as três melhores na Prova de Traje Típico, onde vestiu uma fantasia confeccionada pela estilista Bruna Bee. Intitulada de “Metamorfose”, a roupa une diversos elementos remetendo à fauna brasileira. Só de olhar, dá para identificar ali Onça Pintada, Tucano, Arara, Jacaré, Papagaio, Peixe e, claro, as asas da Borboleta, bichinho preferido da Charlotte.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Mini miss Amazonas concorre a título nacional em Porto Alegre

Centro de Artes realiza espetáculos de dança nesta semana

Oreni Braga assume vice-presidência da Manauscult