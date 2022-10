Manaus (AM) – Francisco Ribeiro Reis, mais conhecido como “Chiquinho Ribeiro”, de 40 anos, foi encontrado morto dentro da própria residência, localizada na Avenida Cristo Rei, no bairro Coroado.

Chiquinho foi presidente do bairro, localizado na Zona Leste de Manaus.

O homem foi encontrado pela irmã, por volta das 6h30, ainda agonizando. Ela chegou a acionar as equipes do Serviço se Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Chiquinho morava com a família.

Chiquinho era conhecido na comunidade

Momentos antes do crime, o suposto autor do homicídio, identificado como Cauã, de 20 anos, iniciou uma transmissão ao vivo no Facebook pessoal, no qual aparecia na residência da vítima e dizia que naquele momento iria matar alguém.

“Eu vou fazer o mal para uma pessoa que não tem nada a ver com a minha situação. Ao vivo e para todo mundo ver que o ‘bagulho’ é doido. Eu sou muito louco”, declara Cauã.

Nas imagens, é possível ver a arma utilizada no crime nas mãos de Cauã e Chiquinho aparece enrolado em um lençol, aparentando estar com bastante medo da situação.

Cauã entrou na casa de Chiquinho e mostrou a tesoura durante transmissão nas redes sociais

O corpo de Chiquinho foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros foram acionados para apurar as causas da morte.

Comoção e revolta

Moradores do bairro receberam a notícia do assassinato de Chiquinho com indignação e pedem para que o autor seja capturado.

“Como que alguém é morto dessa forma dentro de casa? Não estamos seguros em nenhum lugar. Chiquinho não merecia morrer dessa forma” disse uma moradora, que não quis de identificar.

O Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Coroado (CDCC) emitiu nota de pesar.

“Neste momento nos solidarizamos com a família, retificando nosso voto de pesar pela grande perda e nosso eterno agradecimentos a esse querido líder comunitário pela dedicação e trabalho prestado ao bairro Coroado”.

Edição Web: Bruna Oliveira

