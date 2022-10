Flamengo conquista o tetracampeonato da Copa do Brasil 2022

O Flamengo conquistou, na noite desta quarta-feira (19), o título da Copa do Brasil 2022 ao vencer o Corinthians nos pênaltis, após empate em 1 a 1, no Maracanã. É a quarta conquista rubro-negra.

Copa do Brasil

Os gols no tempo normal foram marcados por Pedro, que chegou aos 28 na temporada, assumindo a artilharia do Fla, e Giuliano, para o Timão.

Após a ida, na capital paulista, terminar 0 a 0, as duas equipes entraram em campo precisando vencer para conquistar o título. Um novo empate levaria a disputa para os pênaltis e foi o que aconteceu.

Tudo igual

O primeiro tempo começou com o Flamengo mantendo a posse de bola e o Corinthians pressionando, tentando roubar a bola e criar perigo. Mas, o placar foi aberto rápido, aos seis minutos, quando o Fla fez ótima jogada coletiva e Pedro tirou de Cássio. O gol animou o Rubro-negro, que criou outras oportunidades. Numa delas, Arrascaeta marcou o segundo, mas foi marcado impedimento de Gabi no lance. O Corinthians melhorou no final e chegou a pressionar, mas sem muito assustar o goleiro Santos.

A segunda etapa começou com o Corinthians pressionando, abusando da bola aérea, mas sem conseguir uma chance real de gol. A primeira grande oportunidade foi do Fla, mas Cássio fez bela defesa em chute de Arrascaeta cara a cara. Roger Guedes acabou desperdiçando grande chance em seguida.

O Timão passou a dominar e encurralou os cariocas, mas com dificuldades para finalizar, e quando conseguia, a bola ficava fácil para Santos. Porém, aos 36, nem o goleiro rubro-negro pode ajudar quando Giuliano aproveitou sobra dentro da área e empatou. Com o empate no tempo normal, a disputa foi para os pênaltis.

Gols de pênaltis

Pelo Flamengo, marcaram David Luiz, Léo Pereira, Everton Ribeiro, Gabigol, Everton e Rodinei, enquanto Filipe Luís perdeu o gol. Do lado corintiano, Fábio Santos, Giuliano, Renato Augusto, Yuri Alberto e Maycon anotaram, enquanto Fágner e Vital perderam.

Próximos jogos

Na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo irá encarar o América Mineiro, no Independência, no sábado (22), enquanto o Corinthians enfrenta o Santos, na capital paulista, no mesmo dia.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 (6) x (5) 1 Corinthians

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: quarta-feira (19), às 21h45

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO – Fifa)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO – Fifa) e Bruno Boschilia (PR – Fifa)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN – VAR – Fifa)

Gol: Pedro, aos 6’/1T (Flamengo) e Giuliano, aos 36’/2T (Corinthians)

