Cebolinha desencanta e Flamengo vence o Atlético-MG no Maracanã

Em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (15), o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, com gol de Cebolinha. O jogo foi disputado no Maracanã e foi o último teste dos cariocas antes de decidir a Copa do Brasil.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi aos 55 pontos e é o terceiro na classificação do Brasileirão, podendo ser ultrapassado até o final da rodada. Já o Galo ficou nos 47 e continua na sétima posição, podendo cair na classificação também.

Cebolinha desencanta

A segunda etapa foi parecida, com o Atlético tendo as melhores chances. Nacho parou em Santos, enquanto Junior Alonso e Zaracho erraram o alvo. O Flamengo recuou e se segurou até o fim, garantindo o resultado.

Jogos

Na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo irá encarar o América Mineiro, no Independência, no sábado (22), enquanto o Atlético enfrenta o Fortaleza, no Castelão, na segunda-feira (24).

Antes, no entanto, o Rubro-negro encara o Corinthians, no jogo de volta da final da Copa do Brasil, na quarta-feira (19), a partir das 21h45, no Maracanã. Na ida, 0 a 0.

Foto: Gilvan de Souza

