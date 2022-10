Marcelo Bimbi revela que fará preenchimento peniano para atrair assinantes em site adulto

O modelo Marcelo Bimbi, de 38 anos, conhecido do público por ter participado de “A Fazenda” e ser ex-marido de Nicole Bahls, revelou que entrará para o OnlyFans, após ter se endividado com a disputa eleitoral deste ano. O influenciador digital recebeu apenas 381 votos na disputa pelo pleito federal do Acre, e por conta disso, está investindo em sua imagem para pagar sua dívida de R$ 200 mil devido à campanha eleitoral.

Em entrevista ao podcast Não é Nada Pessoal, Marcelo Bimbi revelou que está trabalhando em seu corpo para tentar atrair os assinantes para o seu perfil. O modelo também afirmou que pretende aumentar o tamanho do seu pênis que, segundo ele, é um “pequeno palhaço”.

“Vou fazer preenchimento peniano para ficar maior e vender mais“, entregou o ex-Fazenda.

Ainda durante o bate-papo, o modelo contou que já foi convidado para fazer um teste do sofá para entrar no elenco de “Malhação”, de 2006. Na época, Bimbi acabou recusando a oferta de ir para a cama com um diretor da TV Globo em troca de um papel na produção adolescente. “Se já é ruim ser o ativo, imagine eu com 1,94m de altura ficar de quatro por causa de uma papel na televisão?”, relembrou.

Por fim, Marcelo Bimbi revelou que seu amigo Felipe Prior é bem dotado, e brincou ao assumir que ele não tem um pênis grande. “Posso falar de quem tem um pinto pequeno – além de mim – e os que têm grande, mas que não levantam”, falou o modelo.

*UOL

