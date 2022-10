Criança luta contra leucemia em Manaus e família pede ajuda de doações

Manaus (AM) – Há pouco mais de cinco meses a família da pequena Antônia Eloah, de apenas 1 ano e 9 meses, de Eirunepé, distante 1.159 quilômetros de Manaus, estão na capital amazonense para o tratamento contra a leucemia.

No dia 29 de maio deste ano, a criança foi diagnosticada com Leucemia M3, na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). Diante do tratamento, os familiares tiveram que se mudar para Manaus, e agora, lutam para angariar recursos para alimentação e transporte da menina.

Foto: divulgação/arquivo pessoal

“Ela era bem de saúde e, de repente, começou a aparecer sintomas. Lá na cidade fizemos um exame e ficou na suspeita. Viemos para Manaus e, no começo de junho, foi confirmada (leucemia) e já começou o tratamento”, relata Marcilene Melo, mãe da criança.

Desde então, Marcilene relata que todos os esforços estão sendo feitos para ajudar Eloah. Porém, além dos gastos com a alimentação e transporte, existem outras necessidades como fraudas descartáveis e medicamentos. A menina está respondendo bem ao tratamento, mas segue sendo acompanhada por tempo indeterminado.

“A família já fez exames para ver quem é compatível, caso ela precise da troca de medula. Caso sim, a irmã de 5 anos é 100% compatível”, explica a mãe.

Foto: divulgação/arquivo pessoal

Doações

Neste momento, toda a ajuda para Eloah é bem-vinda. A família está fazendo uma rifa para angariar fundos para as despesas da menina, em Manaus e continuar comprando os medicamentos. Por isso, Marcilene Melo faz um apelo para quem quiser ajudar com qualquer doação.

“Quem puder ajudar no tratamento de nossa filha agradeceremos muito. Nosso custo é muito alto com transporte, alimentação, moradia, remédio, fralda, kit de higiene. As doações podem ser feitas via pix, também. Quem também quiser ir na casa onde estamos para fazer a doação de rancho, estamos de portas abertas. As pessoas interessadas em adquirir a rifa, basta entrar em contato, que passarei nosso endereço”, finaliza.

Toda e qualquer informação para ajudar a pequena Antônia Eloah pode ser obtida pelo número (92) 98459-0551, que também é a mesma chave pix para doações.

Edição Web: Bruna Oliveira

