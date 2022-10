Atletas femininas projetam vitória e título na 6ª edição do Amazon Abu Dhabi

No primeiro lote, as cadeiras estão à venda por R$160,00 e a mesa com oito lugares ao preço de R$1.800

Manaus (AM) – Marcada para o dia 12 de novembro, a 6ª edição do Amazon Abu Dhabi promete ser uma das maiores da história da organização. O evento acontece a partir das 20h no Uiara Amazon Resort, localizado em Paricatuba, no município de Iranduba (distante a 22 quilômetros de Manaus), no Lago Salvador. Quem for acompanhar, poderá aproveitar condições especiais de hospedagem para os clientes que forem prestigiar o Amazon Abu Dhabi.

Ao todo, serão 12 combates num local paradisíaco, que une a beleza com a força da floresta, numa noite que promete agradar a todos que forem prestigiar presencialmente ou pela transmissão ao vivo no conforto de casa.

A tradicional disputa feminina ganha destaque na edição com os desafios entre Franciele Nascimento x Akel Rocha e Aninha Pitbull x Claudiane Costa. Preparadas e destemidas, as atletas prometem um espetáculo no tatame.

“Temos grandes atletas no Amazonas e, desde a primeira edição, procuramos apoiar o Jiu-Jitsu feminino. O evento sempre acreditou nisso e nós fazemos questão de dar essa oportunidade às nossas atletas”, contou o empresário, atleta do Bellator MMA e organizador oficial do evento, Robert Pato.

Disputando com Franciele, para Akel o Amazon Abu Dhabi é o melhor evento de pano do Amazonas e ela está preparada para o confronto. “Minha preparação está como sempre. Venho forte, luto 24h (por dia) e farei o dever de casa. Quero sair vencedora e depois seguir com meus treinamentos”, contou a lutadora.

Já Franciele afirma que o Amazon Abu Dhabi sempre oferece uma estrutura incrível e o local escolhido para esta edição é sem dúvidas um diferencial. “Estou animada para o evento e espero entregar o melhor para o público. Estou vindo de uma lesão, então meus treinos estão mais técnicos no momento”, contou a atleta, afirmando que espera uma luta bem agressiva e para frente.

Ansiedade

Outra luta feminina da noite acontece entre Aninha e Claudiane. Aninha afirma que está ansiosa para o evento e que não vê a hora de acontecer. “Minha preparação está sendo muito boa, tenho treinado todos os dias para dar meu melhor no evento”, contou Aninha, reforçando que sua adversária é muito forte e que espera uma boa luta.

“Meus treinos estão em dia, sigo com a preparação física, com os treinos específicos e treinando meu jiu-jítsu todos os dias. Meu objetivo é só um, dar o melhor de mim nesse evento, nessa luta, como sempre faço em cada campeonato e em cada treino.Quanto a minha adversária, temos o jogo parecido, eu não a conheço direito, mas sei que ela dará seu melhor assim como eu darei. Será uma das melhores lutas da noite, pode ter certeza”, finalizou Claudinha, prevendo que o confronto contra Aninha será a melhor luta da noite.

Edição trará novidades

Entre as muitas novidades do card da nova edição do torneio, está o desafio de equipes e a revanche entre Willian Couto e Junior Cardoso, que se enfrentaram na última edição do torneio e que buscam redefinir o status do campeão.

No card do evento haverá ainda disputas com e sem kimono, como a luta entre Ronys Torres e João Ferreira; e Marcelo Pontes e Marcelino Cavalcante. Mostrando mais uma vez ser um evento que enriquece o currículo dos atletas, o Amazon Abu Dhabi fez a inclusão das duas modalidades que travam a rivalidade entre a luta livre e Jiu-Jitsu conhecida ao longo dos anos.

Transmissão ao vivo

A noite terá transmissão ao vivo e o fã que quiser assistir aos combates no conforto de sua casa poderá fazê-lo, adquirindo o pay-per-view pelo canal BJJpro.tv, que já está disponível para a compra. Os ingressos estão à venda pelo número de WhatsApp (92) 98265-5503. No primeiro lote, as cadeiras estão à venda por R$160,00 e a mesa com oito lugares ao preço de R$1.800. Quem optar pela hospedagem, o Uiara Amazon Resort colocará à disposição condições especiais.

