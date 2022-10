Menino que desenhou próprio álbum da Copa conhece Tite e Marta

O evento contou com a presença do técnico da seleção, Tite, que autografou bolas para o pequeno João Gabriel

A história do João Gabriel, 8 anos, que desenhou o proprio álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2022, rendeu lindos frutos ao menino de Goiânia. Após a repercussão, João ganhou ajuda por meio de uma vaquinha e até foi convidado para conhecer o museu do Futebol no Rio.

Para ir ao Museu, a convite da CBF, o menino viajou pela 1ª vez de avião. Lá, ele conheceu o técnico Tite e a jogadora Marta. João Gabriel foi acompanhado dos pais que descreveram o dia como ‘inesquecível’.

“O João Gabriel achou ótimo. Conheceu o Tite, a Marta, o presidente da CBF, ganhou bola autografada, uma camisa da seleção brasileira com o nome dele. Só festa”, comemorou o pai, João Teixeira.

Relembre a história

A história do menino viralizou no final de agosto. Como a família dele não tem condições de comprar um álbum da Copa, ele acabou fazendo o seu próprio álbum com lápis de cor e folhas de caderno.

“Ele viu na TV a reportagem sobre o álbum da Copa e seus olhinhos brilharam. Disse que queria muito ter um. Quando eu cheguei do serviço, ele disse que já tinha um. Quando fui ver, ele me explicou que fez desenhado”, contou o pai emocionado, em entrevista ao Só Notícia Boa.

Com a repercussão, João ganhou uma vaquinha no Só Vaquinha Boa. O pai usará o valor arrecadado para o sustento da família e na compra de mais materiais para o João continuar desenhando.

O menino também recebeu em casa muitos presentes como o próprio álbum, além de figurinhas e brinquedos.Junto com essa corrente do bem, veio o convite para ele conhecer o Museu do Futebol.

Dia inesquecível

João e família foram ao Rio no mês passado. Eles participaram da cerimônia que homenageou a jogadora Marta, a maior artilheira do Brasil, que foi eternizada com uma estátua de cera no Museu da Seleção Brasileira, na sede da CBF.

O evento contou com a presença do técnico da seleção, Tite, que autografou bolas para o pequeno João Gabriel, e do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. A jogadora Marta também autografou o álbum feito pelo garoto.

“Foi a primeira viagem de avião, primeira viagem ao Rio de Janeiro, primeiro tudo. Um sonho”, disse o pai.

