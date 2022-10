Manaus (AM) – Após o conturbado período eleitoral, a população amazonense já está de olho nas promoções de fim de ano. Cerca de 68% dos brasileiros já se programaram para antecipar as compras para o Natal na Black Friday 2022. É o que mostra um levantamento feito com mais de 10,5 mil usuários do Mercado Pago e do Mercado Livre em todo o país.

Principal data para o comércio brasileiro, as compras para o Natal movimentam todos os setores indo do vestuário a brinquedos, passando por perfumes, cosméticos, eletrônicos e alimentos. E com a Black Friday não é diferente, visto que é uma das mais aguardadas por consumidores para a compra de produtos eletrônicos, como TV, celulares, computadores, roupas e eletrodomésticos.

O levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam), que mostra a Intenção de Consumo das Famílias para a Black Friday e para o Natal 2022, apontou que 69% dos consumidores pretendem aderir e aproveitar a Black Friday; O Natal é a maior festa de confraternização entre famílias, amigos e une pessoas mesmo desconhecidas. Conforme a pesquisa, apenas 1% não vão aderir às compras na data comemorativa. Outros 92% vai às compras e 7% ainda não decidiu.

Em relação à pesquisa, o presidente da Fecomércio AM, Aderson Frota, explica a importância do estudo para os comerciantes do estado.

“Estamos em um momento muito especial para o Comércio, o Natal é o ápice de todo o movimento comercial. Os dados apresentados neste estudo vão nortear os empresários, de forma apropriada no que tange às necessidades dos seus clientes” , ressalta.

Conforme o levantamento sobre as preferências de compras dos consumidores para o Natal, os Calçados aparecem em primeiro lugar de escolha com 40% da preferência; em seguida vem o Vestuário com 34%, Perfumaria/Cosméticos (30%); Brinquedos (19%); Games e Jogos (13%); Acessórios (12%); Móveis e Decoração (7%); Eletrodomésticos / Eletroportáteis (6%); Celular / Smartphone (5%); Viagem / Passeios (5%); Artigos Esportivos (5%); Não sabe (5%) ; Joias / Semijoias (4%); Vale-presente (4%).

De acordo com a economista Denise Kassama, é natural que as vendas do comércio sejam aquecidas durante esse período de final do ano. Denise enxerga ainda as promoções oferecidas pela Black Friday como uma alternativa para garantir os presentes natalinos.

Foto: Cesar Gomes

“No que diz respeito à Black Friday, a proposta é ter algumas promoções onde o consumidor já possa antecipar as compras natalinas a um preço mais interessante. Esses movimentos são importantes para a economia por gerarem emprego, visto que o movimento do comércio tende a aumentar nesse período, e se ele gera emprego, também gera renda e movimenta a economia” , explica.

Embora o comércio e os centros comerciais apresentem preços mais atrativos ao consumidor, a economista defende que a população busque os produtos visando mais a necessidade.

“É importante pontuar que é preciso comprar conforme o seu bolso. Não é porque o preço está bom que vamos sair por aí consumindo as coisas, para depois nos enroscarmos todos para pagar. O consumidor precisa atentar em fazer as suas compras na dimensão do seu bolso ou, se for comprar no cartão, que seja em parcelas dentro do mais aceitável. O momento ainda é bastante difícil para a economia, estamos vivendo com os juros bastantes salgados, então não é bom as pessoas se endividarem” , pontuou.

O diretor de operações da Tropical Multilojas, Erick Bandeira de Melo, de 29 anos, ressalta que o último trimestre do ano tem sido intenso, em decorrência das datas festivas, o que já começou com a comemoração do Dia das Crianças e se estende até o Ano Novo. Dependendo das comemorações, os preparativos começam com até seis meses de antecedência.

“Para o Natal, são cerca de seis meses de preparação e a Black Friday são quatro ou cinco meses. Já estamos preparados, só aguardando as datas. O Natal já está vendendo bastante, as pessoas anteciparam realmente as compras do Natal e já estão consumindo as decorações natalinas. A nossa loja está muito bem preparada para esse período conturbado de Halloween, Black Friday, Copa do Mundo, Natal, tirando apenas a questão da política. Está sendo muito bom para as vendas e também para a contratação de mais pessoas para atender essa demanda. Fazemos o máximo possível para diminuir o impacto da quantidade de pessoas e deixar tudo mais confortável para minimizar o impacto desse fluxo” , destacou.

Uma das principais datas comemorativas do País, o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, promoveu o aquecimento da economia do comércio varejista e, seguindo esse fluxo, o diretor de operações pontuou que as movimentações para as datas sazonais de final de ano estão bem intensas.

“Tivemos um Dia das Crianças bom e a primeira quinzena desse mês foi bem aquecida para brinquedos e, logo depois, o Natal vem com muita força. Diferente dos dois últimos anos, as festas estão liberadas e as pessoas estão curtindo mais. Além do Natal, o Halloween tem se tornado, cada vez mais, um dos principais departamentos” , disse.

