Comércio manauara se prepara para o Dia das Crianças

Manaus (AM) – Além do simbolismo envolvendo a celebração, para o comércio as datas comemorativas e feriados ao longo do ano são sinônimo de aumento nas vendas. Os lojistas e comerciantes enxergam nessas datas sazonais como uma oportunidade de aumentar as suas vendas e gerar mais lucro em decorrência do impulsionamento gerado no período.

Considerada a terceira data mais importante do varejo – depois do Natal e do Dia das Mães –, o Dia das Crianças movimentou o mercado financeiro em 2022 em R$ 6,52 bilhões. Em Manaus (AM), os varejistas já estão na expectativa para a data comemorativa, celebrada no dia 12 de outubro. No entanto, os pais e familiares podem se deparar com um aumento no preço dos itens de preferência da criançada.

De acordo a economista Denise Kassama, isso ocorre por conta do processo inflacionário e pontua que esse aumento pode impactar no processo de escolha dos pais. Apesar de considerar o apelo infantil como algo irresistível, a economista também dá dicas para que os pais driblem esses aumentos e busquem novas alternativas.

“As coisas estão subindo muito e com os brinquedos não foi muito diferente isso. Também vale a pena destacar a alta do dólar que traz impactos, principalmente, no preço dos brinquedos importados. Eu diria o momento econômico ainda um momento de temeridade e recomendo que os pais optem aí por lembrancinhas que caibam melhor dentro do seu orçamento“ , explicou.

O presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio AM), Aderson Frota, aponta quais fatores tendem a influenciar o preço dos presentes neste ano.

“Em 2022, o preço das mercadorias foi impactado pela disparada do dólar, pelo encarecimento dos produtos e dos fretes. Paralelo a isso, nós tivemos também a Guerra na Ucrânia, que dificultou o processo produtivo da agropecuária e também impactou nos preços dos produtos ao consumidor. Apesar de todos esses fatores, não podemos desconsiderar que se trata do Dia das Crianças, uma data muito significativa, a terceira sazonalidade mais importante para o comércio, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães” , expõe.

Em pesquisa realizada no período de 22 a 31 de agosto, o Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam) realizou levantamento de Intenção de Compra e Confiança do Consumidor para o Dia das Crianças na cidade de Manaus. A pesquisa foi realizada com 326 consumidores.

Os entrevistados foram indagados se pretendem comprar algo para o Dia das Crianças, 91% responderam que pretendem comprar na sazonalidade, 6% não irão comprar e 3% estão indecisos. Com destaque para a compra de Brinquedos (26%), Vestuário (22%), Calçados (19%), Eletrônicos e/ou Eletroeletrônicos (10%), Artigos Esportivos (10%), Perfumaria (3%), Celular (3%).

Quanto ao local onde os consumidores costumam realizar suas compras, constatou-se que a preferência da maioria dos entrevistados é o Centro da Cidade (51%), seguido dos Shopping Centers (20%), Comércio local (13%), e Supermercados (7%).

Apesar do aumento no valor dos brinquedos, ao andar nas lojas do Centro de Manaus já é possível ver algumas prateleiras vazias. O gerente da Tropical Multilojas do Centro da capital amazonense, Felipe Sanchez, de 30 anos, destacou que em 2021 foram surpreendidos com o movimento pós-pandemia e nesse ano, por ser um ano de Eleições, o investimento foi o mesmo por não terem uma perspectiva de crescimento, mas foram pegos de surpresa com a alta procura.

“Esse ano a gente apostou na mesma pegada e na mesma variedade basicamente. Buscamos manter mais as lojas organizadas, as lojas abastecidas, entregar variedade pois o cliente gosta, entregar o produto acessível também em relação ao preço. A gente sente que pouco se teve alteração de preço de um ano para o outro, independente da inflação, o preço dos produtos se mantiveram. A demanda é um pouco mais concentrada, a gente sente ela mais na semana da criança mesmo, mas a na nossa perspectiva as vendas do segmento em si já cresceram. Já estamos vendo muitas saídas, tem muita gente que compra de atacado e também para fazer doações“ , ressaltou.

Sobre os brinquedos mais procurados, o gerente pontuou dos `queridinhos` da criançada que jamais deixaram de ser opção de presente para o Dia das Crianças.

“Para os homens dinossauro é o campeão e para as mulheres a boneca nunca deixou de ser vendido e continua sendo realmente um engajamento. Se você for olhar nas cestinhas sempre tem uma boneca, sempre tem um carrinho, mas assim, esse ano os dinossauros estão com tudo. Carrinho continua saindo, como sempre, mas eu me surpreendi, a gente surpreendeu assim como um dinossauro tem saído bastante” , complementou.

