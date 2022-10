Parceiros Brilhantes atende mulheres durante ação contra pobreza menstrual em Manaus

Manaus (AM) – Em prol de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social na capital amazonense, a Parceiros Brilhantes, com apoio da Cruz Vermelha e Instituto Renascer Maria Rebeca, realizou neste sábado (29), a ação solidária “Fluxo feminino”, no salão da Assembleia de Deus da rua Bom Jesus, no bairro Zumbi 3, na Zona Leste da capital.

O evento reuniu mulheres, mães de família, jovens e adolescentes, que além de receberem kits de higiene e absorvente, também assistiram palestras com orientações sobre a importância do uso de preservativos para se prevenir contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), educação sexual, e cuidados com o corpo.

Na ocasião, foram entregues mais de 2 mil absorventes e kits de higiene composto por lâmina de barbear, sabonete, escova, creme dental, camisinha feminina, camisinha masculina e álcool em gel.

De acordo com Mayara Brilhante, diretora executiva da Parceiros Brilhantes, essa é a primeira ação de um novo projeto desenvolvido pela associação e voltada para mulheres que vivem em situação de pobreza menstrual no Estado.

“Menstruar com dignidade é um direito de todas as mulheres. Por isso, nossa nova proposta é atender e entender como podemos ajudar a mudar essa triste realidade”, informou.

