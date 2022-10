Luta olímpica: atletas amazonenses buscam título inédito para Amazonas

Manaus (AM)- Representando o Amazonas em solo internacional, os atletas Maik Guerreiro, Sthefany Calheiros e Vitor Braga embarcam na terça-feira (1º) rumo à Colômbia, onde disputarão o Pan-Americano Sub-15.

O evento acontecerá no período de 4 a 6 de novembro, na cidade de Rionegro, no país vizinho, e contará com competidores de diversos países.

“Em agosto deste ano destinamos passagens áreas para que a equipe participasse do Brasileiro Sub-15. Com o apoio do Governo do Amazonas, os atletas se classificaram para o Pan-Americano e estarão em uma competição internacional. Tenho certeza que farão história e trarão inúmeras conquistas para o estado”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O Pan-Americano é considerado um dos eventos mais importantes da categoria Sub-15 e faz parte do calendário oficial do wrestling nacional de 2022. Os amazonenses buscarão pontos no ranking mundial da modalidade e classificação para Campeonato Mundial Sub-15, que acontecerá de 24 a 29 de julho de 2023, na Hungria.

Em busca de título inédito para o Amazonas, Maik Guerreiro, na categoria 48 kg, e Vitor Braga, 57 kg, disputam o campeonato no Estilo Livre nos dias 4 e 6 de novembro. Já na categoria 66 kg, Sthefany Calheiros entra em ação no dia 5 de novembro.

“Esse campeonato é o mais aguardado do continente americano, a preparação dos atletas foi intensa desde a parte física, técnica e psicológica. Os treinos foram voltados para os possíveis adversários que iremos enfrentar, pois no ano passado conquistamos medalhas de prata na disputa, então a expectativa é grande para o ouro inédito”, pontuou Anderson Alves, técnico da equipe.

Promessa

Destaque na modalidade, Sthefany Calheiros coleciona títulos nos estilos Livre e Greco-Romano. A conquista mais recente da atleta foi a medalha de ouro no Brasileiro Sub-15 na categoria 66 kg.

“Essa será minha segunda vez competindo, venho treinando bastante e tenho certeza de que vou trazer um bom resultado para o meu estado. Minha rotina de preparação foi intensa com técnicas específicas para enfrentar os oponentes, pois tenho certeza que vou conquistar esse ouro”, comentou.

FOTOS: Mauro Neto/Faar

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

