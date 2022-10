Eduardo Riedel é eleito governador do MS no 2º turno

O candidato do PSDB Eduardo Riedel foi eleito governador do Mato Grosso do Sul neste domingo (30), no segundo turno, e comandará o estado pelos próximos quatro anos.

Ele derrotou o deputado estadual Capitão Contar (PRTB), que tinha o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Quem é Eduardo Riedel

Eduardo Correa Riedel, de 53 anos, é carioca, graduado em biologia, com mestrado em zootecnia, e atua como produtor rural. Foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul e do Conselho do Sebrae estadual, além de vice-presidente e diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Por seis anos, foi secretário estadual de Gestão Estratégica, entre o primeiro e o segundo mandato do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Depois, tornou-se secretário estadual de Infraestrutura, função em que permaneceu até maio deste ano, quando renunciou para disputar o governo do estado.

Em 2022, disputa sua primeira eleição. Sua coligação tem o apoio do Cidadania, Republicanos, PP, PSB, PL e PDT.

*Com informações da CNN

