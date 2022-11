Em Manaus, 4ª edição da Feira do Polo Digital inicia com extensa programação

Manaus (AM) – Seguindo a temática “Manaus Global”, em referência à chegada da conexão 5G na capital amazonense, iniciou nesta quinta-feira (3), às 14h, a 4ª edição da Feira do Polo Digital de Manaus que tem o intuito de reunir exposições, palestras, workshops, treinamentos, negócios e networking voltados para o mercado da inovação e do empreendedorismo. O evento será realizado com uma extensa programação que vai das 14h às 19h até este sábado (5), no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus.

As inscrições para participar da programação devem ser feitas de forma on-line, por meio do site.

O evento é promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese) e conta com o apoio institucional da Prefeitura de Manaus. Desde a primeira edição, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) marca presença no evento com um stand que promove inovação, empreendedorismo e trabalho.

Em entrevista para a equipe de jornalismo do portal Em Tempo, o diretor de planejamento e apoio empreendedor da Semtepi, Leonardo Silva, falou um pouco sobre a participação da Secretaria Municipal na Feira e também sobre o apoio promovido por meio dela.

“ A Semtepi vem entrando com o fomento e com o apoio institucional da Feira para poder levar o conhecimento a todos sobre o que é a tecnologia, inovação, o que as startups estão fazendo, o que todos os atores desse ecossistema de inovação estão produzindo, quais são as novas tendências e soluções para o mercado. Trabalhamos fomentando as startups, qualificação profissional e, para as pessoas que queiram realmente conhecer esse mercado, também temos um edital que está em fase de seleção que apresenta a introdução ao mercado de games, programação e outras áreas da tecnologia para que as pessoas queiram vir trabalhar. Estamos com uma demanda muito grande de ausência de profissionais na área tecnológica em Manaus e a Semtepi tem trabalhado, por meio de editais, para a qualificação de pessoas”, pontuou.

Além disso, o diretor também aproveitou a oportunidade para explicar sobre o andamento da implementação da tecnologia 5G na capital amazonense. Em Manaus, a população já sente uma ou outra diferença na conexão de internet móvel no aparelho celular e o serviço apresenta instabilidade nos bairros em que a tecnologia está ativada.

“A implementação partiu primeiro da regulamentação da legislação. Manaus já está com toda a regulamentação atualizada e sancionada com relação na parte de instalação das antenas. Já tivemos a autorização da Anatel, que já deu o ‘ok’ para que essa tecnologia seja implementada e agora só estamos aguardando que as tecnologias também possam entrar para instalar as antenas e fazer a varredura da faixa de frequência para que haja o tráfego da tecnologia. Assim, de fato, o 5G será implementado em Manaus, em alguns pequenos pontos da cidade estão com testes piloto, mas a ideia é que até o início do ano que vem Manaus já esteja coberta”, explicou.

O presidente do Codese, Euler Guimarães, comentou a respeito da valorização do polo e incentivo ao ambiente de tecnologia e inovação.

“O grande objetivo é que a gente consiga ter os atores aqui, como os entes públicos, como é o caso da prefeitura, além das startups e empresas presentes no evento. Dentro da programação, nós temos oito espaços para disseminar conhecimento, como palestras, painéis, oficinas, tudo isso de forma gratuita para que a população possa aproveitar”, destacou Euler Guimarães.

Confira a programação:

04/11 – Sexta-feira

15h – Painel: Empreendedorismo & Inovação – Com Daniel Arcoverde (Netshow.me), Paulo Tenório (Trakto), Julio Madalhas (E3 Negócios) e Murilo Monteiro (mediador).

17h – Palestra: Transformação Sustentável: a nova Transformação Digital – Com Sabrina Araújo de Almeida.

19h – Prêmio Jaraqui Graúdo.

05/11 – Sábado

15h – Painel: O promissor mercado de Games e seus desafios – Com Fabrício Simões (Player Games), Lylar Amzalak (Player 1 Gaming Group), Leandro Andrade (Faesp) e Andryw Antony (mediador).

17h – Metazônia: Conectando Manaus com o Mundo – Rufo Paganini (Getter).

Games Rum Geek: O Maior evento de Games e Cultura Pop da Região Norte – Sérgio Takao Sato.

Meta Talk: Inovação Aberta – Maria Nathália Mendonça Silveira.

19h – Cerimônia de Encerramento.

