Festival Amazonas de Turismo: Aberto credenciamento para venda de alimentos e bebidas

Interessados em participar da segunda edição do evento devem protocolar documentos até o dia 17 de novembro, na sede do órgão de turismo

Manaus (AM) – A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) iniciou, nesta terça-feira (08), o credenciamento, de forma onerosa, para venda de alimentos e bebidas durante o 2º Festival Amazonas de Turismo, que acontece nos dias 25 e 26 de novembro no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV).

Os interessados deverão protocolar os documentos dispostos no edital até o dia 17 deste mês, na sede do órgão de turismo, das 9h às 16h.

Segundo o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, a equipe da pasta está empenhada para realizar uma grande edição reformulada e modernizada do Festival Amazonas de Turismo, a fim de dialogar cada vez mais com os municípios do interior do estado e também com os estados da região Norte.

“A gente está trabalhando, chamando o trade para trabalhar junto, estamos unindo forças, e é muito importante que aqueles que estejam interessados em participar para vender bebidas, vender comida, para contribuir, acima de tudo, com essa edição do Festival se credenciem para que a gente possa ter esse pessoal dos restaurantes, lanchonetes, hamburguerias, o pessoal que trabalha com gastronomia, trabalhando junto conosco”, afirmou Gustavo Sampaio.

Ao todo, serão 18 espaços para a operação de vendas divididos em cinco categorias: até quatro vagas para comidas salgadas regionais; até quatro vagas para comidas salgadas em geral; até quatro vagas para comidas doces; até três vagas para bebidas; e até três vagas para food truck.

A seleção será realizada por uma Comissão Avaliadora formada pelo presidente da Comissão Permanente Interna de Licitação (Copil) e dois membros da Diretoria de Negócios e Eventos (DNE) da Amazonastur, seguindo os critérios dispostos no edital, que pode ser conferido no site www.amazonastur.am.com.br, no banner lateral, ou pelo link direto: http://www.amazonastur.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/11/amazonastur-edital-02-2022.pdf.

Após o encerramento da fase de seleção dos interessados, a localização dos espaços será definida por meio de sorteio.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Nacional e Manaus disputam final da Superliga C de Voleibol nesta terça-feira (8)

Em Manaus, 4ª edição da Feira do Polo Digital começa com extensa programação

Sine Manaus oferta 564 vagas de emprego nesta terça-feira (1°)