Show ‘Tardezinha’ em Manaus libera venda de ingressos nesta quarta

A partir das 12h (horário de Brasília) desta quarta-feira (9), os apaixonados pelo show ‘Tardezinha’, maior evento de pagode do País, do cantor Thiaguinho, já podem efetuar a compra dos ingressos.

Os fãs do cantor e do ‘pagodjé do poder’ terão 72h para efetuarem a compra dos bilhetes que só poderá ser feita por meio do site www.tardezinha.bilheteriadigital.com

Mas, a novidade não para por aí, quem aproveitou o anúncio do retorno da Tardezinha para fazer um pré-cadastro terá duas horas de antecedência para fazer a compra do ingresso. Ou seja, a partir das 10h (horário de Brasília), a venda já estará disponível para este grupo de pessoas no site.

Passo a passo para a compra

O cliente deve acessar o site www.tardezinha.bilheteriadigital.com, selecionar a cidade Manaus, digitar o CPF sem pontos ou traços, selecionar o tipo de ingresso e efetuar a compra.

A pré-venda da Tardezinha encerra no dia 12 de novembro.

A organização do evento liberou o número (21) 99740-5218 – WhatsApp – para tirar a dúvida dos clientes sobre os ingressos.

Tardezinha em Manaus

Manaus receberá o evento ‘Tardezinha’ no dia 12 de agosto de 2023. A data foi divulgada nos perfis oficiais da Fábrica de Eventos, empresa que assina a produção da festa na capital amazonense.

O ‘Tardezinha’ é realizado num palco 360⁰, onde o cantor Thiaguinho canta sucessos que marcaram gerações e gerações que curtem um bom pagode.

Além de Manaus, o evento vai passar por outras 23 cidades brasileiros. A turnê inicia no dia 1⁰ de abril, no Rio de Janeiro, e encerra dia 9 de dezembro, na Paraíba.

