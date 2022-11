Cine Casarão recebe estreias e segue com filmes do Festival de Cinema Italiano

Manaus (AM)– O Cine Casarão receberá, nesta quinta (10) e sexta-feira (11), três novidades em sua grade de programação: ‘Paloma’, ‘A Mãe’ e ‘Eu, Um Outro’. Além disso, o espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias segue com filmes que integram o Festival de Cinema Italiano. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

Às 17h30, de quinta, o filme ‘Paloma’, de Marcelo Gomes, terá sua primeira exibição. Paloma é uma agricultora que sonha com um casamento tradicional na igreja. Ao procurar o padre local para realizar a cerimônia com seu namorado Zé, tem seu pedido recusado. Mas Paloma, que é uma mulher trans, vai lutar para realizar seu sonho. A reexibição será no sábado (12), às 19h30.

Ainda na quinta-feira, às 19h30, será exibido ‘A Mãe’, de Cristiano Burlan. Tendo a atriz Marcélia Cartaxo no papel principal, o longa apresenta Maria, uma mãe solo que vive na periferia de São Paulo e que ao voltar para casa à noite, não encontra seu filho adolescente. Depois de uma busca ininterrupta pela vizinhança, ela começa a ameaçar a tranquilidade dos traficantes locais que decidem contar que Valdo foi assassinado pela polícia. Incrédula, ela começa uma busca vertiginosa pela verdade. A reexibição ocorrerá no domingo (13), às 17h30.

Já na sexta-feira, às 19h40, será a primeira exibição de ‘Eu, Um Outro’, de Silvia Godinho. Luca, Thalles e Raul compartilham um elemento: eles nasceram como mulheres biológicas. Luca deixou sua cidade natal há 12 anos e, apesar disso, ainda mantém vínculos com o local e as pessoas. Desta vez, ele decidiu ir atrás de Ana, seu primeiro amor, que o rapaz não via desde que era uma menina.

Durante essa jornada, Luca cruza o caminho com outros dois homens trans. Raul é um estudante de filosofia que quer ser professor e Thalles é um segurança que odeia seu trabalho e enfrenta burocracia e preconceito para registrar seu nome masculino. O que todos eles têm em comum é a urgência de viver uma vida que acabou de começar. O filme será reexibido domingo, às 19h.

Programação

O público poderá acompanhar, ainda, as produções que estão na programação do Festival de Cinema Italiano. Na quarta-feira (9), às 19h30, será exibido ‘Hill Of Vision – A Incrível História de Mario Capecchi’, de Roberto Faenza. Na quinta-feira, às 15h30, ocorre a exibição de ‘A Moça Com a Valise’, de Valerio Zurlini. E por fim, no sábado, às 15h30, será exibido ‘Pão, Amor e Fantasia’, de Luigi Comencini.

