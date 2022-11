David Almeida parabeniza o Manaus Vôlei por título de acesso a Superliga B de Vôlei masculino

Realizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), a competição contou com a participação de oito equipes de diversos estados

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, na noite desta terça-feira (8), a grande final da Superliga C de Vôlei masculino, realizada no ginásio René Monteiro, na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Oeste, a qual garantiu o acesso à Série B brasileira ao Manaus Vôlei que venceu o Nacional/Brasileiro por 3 sets a 1, com parciais de 25 a 22, 26 a 28, 25 a 18 e 25 a 18.

Realizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), a competição contou com a participação de oito equipes de diversos estados. Após a conquista do Manaus Vôlei, David Almeida ressaltou que a primeira missão era colocar um time na Superliga B. Agora, o objetivo é colocar o Amazonas na elite do vôlei brasileiro.

“Nosso objetivo foi alcançado, botar um time na Superliga B. Em janeiro já começa a competição. É um outro planejamento, outro movimento. É juntar forças, ver quais foram os destaques da competição, e a nossa meta ainda em 2023, é ir para a Superliga A. Não vamos entrar na competição para participar. A nossa meta é subir. Nossa cidade tem 2 milhões e 300 mil habitantes, já temos patrocinadores e investimentos para isso, e vamos fazer a Manaus Esportiva. Nós queremos movimentar essa cidade através do esporte para que possamos trabalhar a transversalidade com a saúde”, enfatizou Almeida.

O titular da FME, Aurilex Moreira agradeceu a presença da torcida que fez uma bela festa no René Monteiro. Para ele, a presença do público será fundamental nos próximos desafios do Manaus Vôlei.

“Ótima iniciativa da Prefeitura de Manaus em apoiar uma competição como esta. O Manaus estava precisando respirar. Parabéns ao Nacional, uma equipe formada só com atletas locais e que jogou de igual para igual com o Manaus. Agora a nossa missão é jogar a Superliga B e colocar o Amazonas na Superliga A. Contamos com o apoio da torcida que compareceu e será importante nas próximas competições. Provamos que a cidade de Manaus respira voleibol”, afirmou Moreira.

Natural da capital amazonense, o central do Manaus Vôlei, André Santos, não conseguiu esconder a emoção após o título. O experiente jogador afirmou que era um sonho colocar um time do estado entre as principais do Brasil.

“Estou muito feliz. Conseguimos um feito histórico de colocar um time de Manaus na segunda divisão. Agora vamos lutar para colocar o time na elite. Só temos que agradecer a todos pelo apoio durante toda a competição. Manaus provou ser também a cidade do voleibol”, citou Andrezão.

O levantador e capitão do Nacional, Italo, destacou o comprometimento dos jogadores do vice-campeão da Superliga C.

“Estou feliz. Fizemos o que dava. Não podemos tirar o mérito do adversário que é um time que respira vôlei, e no nosso time todo mundo acorda cedo para batalhar. A gente ama esse esporte. Faz porque ama. Ninguém recebe um centavo para estar aqui. Por isso, estamos felizes. Queríamos ganhar, mas não foi dessa vez. Parabéns ao adversário, parabéns a Prefeitura de Manaus pelo apoio e por trazer essa competição para cá e muito obrigado a torcida que fez um belo espetáculo nas arquibancadas”, finalizou.

