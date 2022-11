Creche da Prefeitura de Manaus realiza sonho com projeto ‘Vila Sésamo’

Manaus (AM) – Uma Biblioteca Móvel era o grande sonho das crianças da Creche Municipal Professora Dalvina do Nascimento Martins, localizada no conjunto Canaranas, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, e foi realizado nesta quinta-feira, 10/11. O sonho faz parte da parceria entre a Prefeitura de Manaus e a Organização Não Governamental (ONG) Vila Sésamo, com o projeto “Sonhar, Planejar, Alcançar”.

O objetivo da atividade é estimular a educação financeira, desde a primeira infância, como estratégia fundamental do desenvolvimento econômico, do empreendedorismo, da geração de renda e da empregabilidade.

A biblioteca possui cerca de 100 livros com histórias infantis e produzidas pelas próprias crianças com experiência vividas por elas. O local possui também colchonetes e sofá, para realizar a leitura em momento de descanso.

A unidade de ensino atende cerca de 184 crianças de 1 a 3 anos de idade, no Maternal 1, 2 e 3. De acordo com a gestora, Fabíola Teles, as professoras poderão utilizar a biblioteca da forma que desejarem. “A biblioteca vai poder funcionar em qualquer parte da creche, isso quem decide é a professora. Pode ser aqui no refeitório, podem ir para a quadra de areia, para o Solarium e também fazer um piquenique com leitura, fica a critério de quem for utilizar”, disse.

O desejo da biblioteca, que recebeu nome de “Vovó Anézia”, faz parte do projeto “Roda de Conversa em Família”, idealizado pela professora Terezinha Rodrigues, que depois realizar várias atividades com as crianças e famílias, resolveu criar livros com histórias reais vividas por eles e que estarão disponíveis na biblioteca.

“Já desenvolvo esse projeto há cinco anos e aqui na creche Dalvina consegui colocar em prática. A biblioteca terá os acervos com histórias de cada criança e daqui a uns dez anos eles poderão vir aqui, pegar e ler o livro que ele e a família confeccionaram. Esse projeto busca resgatar esse lado afetivo da família em sentar todo mundo junto e contar histórias que serão eternizadas e que também fez parte da minha vida, mas não foram registradas”, comentou a professora.

Os familiares também participaram do evento e puderam acompanhar apresentações das crianças e professoras. Zedivana Delise, mãe da pequena Ágata, 3, do Maternal 3, falou que é muito importante que as crianças aprendam desde cedo o poder do dinheiro.

“Aqui na creche, esse lado financeiro é muito bem trabalhado. As crianças entendem que para ter algo é preciso trabalhar, se planejar financeiramente para que o sonho possa ser realizado. Em casa, eu também converso bastante com a minha filha”, informou Zedivana.

