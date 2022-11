Grupo Brasileiro da UIP apresenta propostas para o enfrentamento da crise climática na COP27

No evento, a UIP chamou a atenção para a importância dos debates visando a realização de planos globais destinados à aceleração da transição para energias limpas e economias verdes

Neste domingo (13), o deputado federal amazonense Átila Lins (PSD), presidente do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar (UIP), que abriga representantes de 22 países da América Latina e do Caribe, apresentou ao plenário da COP27, que acontece em Sharm el-Sheikh, no Egito, um elenco de propostas aos esforços globais para o enfrentamento da crise climática.

Chefe de uma delegação composta por parlamentares como Sérgio Petecão (Acre), Eliane Nogueira (Piauí), Cláudio Cajado (Bahia) e Martin Chungong, Átila Lins enfatizou, no evento, a necessidade de os países desenvolvidos contribuírem com US$ 100 bilhões anualmente para o financiamento a projetos sustentáveis voltados à minimização dos problemas climáticos.

No evento, a UIP chamou a atenção para a importância dos debates visando a realização de planos globais destinados à aceleração da transição para energias limpas e economias verdes.

Projeto de resolução da entidade defende o reconhecimento do direito ao meio ambiente sustentável como direito humano, “pois representa um modelo racional de preservação do planeta dos efeitos das mudanças climáticas”. Propõe também a adoção de leis e modelos legislativos que apoiem a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas e a transição para uma economia verde, além do cumprimento de compromissos e obrigações em relação ao Acordo de Paris.

O projeto propõe, ainda, a ampliação do uso de ferramentas como o orçamento verde e a cooperação global e regional para garantir atividades coordenadas em resposta aos desafios referentes ao clima, mudando o estilo de vida da população e reduzindo as emissões de gases poluentes com a valorização do transporte verde.

“É importante observar que a COP27 ocorre em um momento bastante crítico e por isso manifestamos nossa gratidão à Câmara dos Representantes do Egito e à República Árabe do Egito, que sediam essa reunião parlamentar global, apostando na mobilização de esforços globais em todos os níveis para superarmos os problemas climáticos e suas repercussões negativas”, disse Átila.

