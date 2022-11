Lula deve participar da COP27 no próximo dia 14, afirma Gleisi

Brasília (DF) – O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27) no próximo dia 14 de novembro. A informação foi dada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, nesta sexta-feira (4).

A COP27 começa neste domingo (6), em Sharm El Sheikh, no Egito. O evento seguirá até o dia 18.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) preparou propostas para o governo brasileiro apresentar na conferência. Elas vão em linha com a mudança de governo, de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente eleito foi convidado a participar do evento por autoridades internacionais.

Além de Lula, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso foi convidado para falar sobre litigância climática no mundo.

Deverão estar ainda na comitiva a ex-ministra do Meio Ambiente e atual deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) e a senadora Simone Tebet (MDB).

Integrantes do PT entendem que a presença de Lula na COP significa a retomada da agenda ambiental do Brasil, retirada pelo governo de Bolsonaro, que promoveu uma agenda antiambiental com o abandono de acordos do Clima, com incentivo à invasão de terras indígenas, ao garimpo ilegal e ao desmatamento.

Conforme o deputado federal Nilto Tatto (PT-SP), o mundo necessita de líderes mundiais que lutem pelas causas ambientais e o partido possui compromisso com o setor.

“Com Lula e Dilma, o Brasil teve um papel de protagonismo muito forte, combatendo o desmatamento e cobrando a responsabilidade de outros países. Tínhamos um papel de liderança. Hoje, o mundo carece de lideranças mundiais que chamem a responsabilidade para atender as metas de redução de emissão de gases de efeito estufa no mundo.”, disse.

