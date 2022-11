Pitty e Nando Reis chegam a Manaus na sexta-feira com a turnê ‘As Suas, As Minhas e As Nossas’

A turnê conjunta de Pitty e Nando Reis segue a todo vapor e chega a Manaus no dia 18 de novembro. Em seguida, eles partem para Belém, São Paulo e vários outros pontos do país, numa agenda que vem sendo atualizada diariamente e pode ser conferida no site https://pittynando.com.br.

Pitty, que também assina a direção do espetáculo, conta um pouco sobre a experiência: “O entrosamento, tanto entre nós dois como entre a banda, está incrível. O público cantando todas as músicas do início ao fim é realmente catártico. O show está lindo e estamos muito empolgados com o resultado da montagem, da luz, dos vídeos. Visualmente a gente chegou no lugar que queria e estamos muito felizes em compartilhar isso com o público. As Suas, As Minhas e As Nossas é uma turnê com começo, meio e fim, então quem estiver a fim de ver esse show é bom aproveitar porque é algo bem pontual”.

Assim que decidiram fazer a turnê em conjunto, Pitty e Nando Reis mergulharam nos repertórios um do outro, encontrando as músicas que mais combinavam e trabalhando em novos arranjos e novas versões. Para acompanhá-los, montaram uma super banda composta por músicos que ambos já conhecem bem: Martin Mendonça (guitarra), Daniel Weksler (bateria) e Paulo Kishimoto (lap steel e percussão), que tocam com Pitty, e Felipe Cambraia (baixo) e Alex Veley (teclados), que fazem parte da banda de Nando Reis.

Durante o processo, a dupla também escreveu a primeira parceria, “PittyNando”, que traduz bem o espírito da turnê. Além dela, fazem parte do setlist sucessos como “All Star” (Nando Reis), “Máscara” (Pitty), “Do Seu Lado” (Nando Reis) e “Me Adora” (Pitty), além de várias outras surpresas.

Show: Pitty e Nando Reis – As Suas, As Minhas e As Nossas

Data:18 de novembro (sexta-feira)Horário: 22hLocal: Pódium da Arena da AmazôniaEndereço: Av. Constantino Nery – Flores – Manaus/AM

Ingressos: A partir de R$ 80Compra de ingressos: https://baladapp.com.br/a/pitty-e-nando-manaus-am-18-de-novembro-de-2022/3169

Classificação: 15 anos (acompanhado dos pais).

*Com informações da assessoria

