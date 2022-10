Pitty e Nando Reis fazem show inédito em Manaus

Manaus (AM)- Pitty e Nando Reis estão trabalhando desde o ano passado no projeto de um show único, com o qual começaram a rodar o Brasil desde o mês passado. Batizada de “PittyNando – As Suas, as Minhas e as Nossas”, a turnê trará os dois cantando juntos músicas de seus repertórios, com novos arranjos, releituras e até mesmo canções inéditas.

Manaus não poderia ficar de fora das cidades visitadas pela dupla. Com a assinatura da Fábrica de Eventos, a turnê chega ao Podium da Arena da Amazônia no dia 18 de novembro.

“Não serão dois shows, mas um único show híbrido, com simbiose de bandas e repertórios. Só de imaginar estar com Nando no palco num show conjunto e partilhar da genialidade, energia e originalidade de um dos maiores criadores da música brasileira é algo que me emociona desde já. Me sinto diante de um verdadeiro Big Bang, numa sensação iminente da explosão de vida que vem pela frente e compartilhando com o público esse momento único e exclusivo”, disse Pitty.

Os ingressos para a turnê “PittyNando – As Suas, as Minhas e as Nossas” começarão a ser vendidos a partir da próxima quinta-feira (29).

A Fábrica de Eventos dispõe de vendas online e presencial.

Pela internet, os fãs de Pitty e Nando Reis podem acessar o site ou aplicativo BaladApp (www.baladapp.com.br) para efetuarem a compra virtual dos ingressos.

Quem optar em ir aos pontos físicos deve se dirigir às centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara ou Millenium, seguindo horário de funcionamento do centro de compras.

A turnê

A história começou quando Pitty cantou uma versão de “Relicário” no programa Saia Justa (GNT), do qual era uma das apresentadoras. Nando ouviu e enviou uma mensagem dizendo que ficou emocionado com a releitura. Pitty o provocou de volta: “Vamos fazer algo juntos?”

Na sequência veio a primeira parceria, a canção de título bem sambista velha-guarda paulistano “Tiro no Coração”, gravada em 2021. E então surgiu o desejo incontrolável de se juntarem para esta turnê inédita.

“Pitty é tudo e muito mais. Voz autônoma e autêntica, não se amarra a nada que não seja sua crença na liberdade para o ser, na singularidade do suingue, no barato total da universalidade. Me juntar à ela é como ligar o interruptor: vem a luz, brilha a estrela do som. Estou com Pitty e vou com tudo nessa onda”, elogiou Nando Reis.

O gerúndio PittyNando, como eles mesmos brincam, une os dois artistas e as duas bandas no palco, apresentando um setlist de mais de 20 canções.

*com informações da assessoria

