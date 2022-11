Prefeitura implanta novo sistema para otimizar serviços ofertados pelo SOS Vida

Manaus (AM) – Um novo sistema está em implantação pela Prefeitura de Manaus, para otimizar os serviços prestados pelo SOS Vida, programa gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que disponibiliza transporte às pessoas que não têm condições de arcar com os custos de deslocamento para o tratamento de problemas de saúde. A nova plataforma visa facilitar o trabalho dos agentes de saúde e dar agilidade aos atendimentos.

O gerente de Sistemas de Informação, da diretoria de Tecnologia da Informação (TI) da Semsa, Claudenir Maia, informa que o novo sistema SOS Vida entrou na fase de implantação neste mês. O software foi desenvolvido pelas equipes de TI, em parceria com as assistentes sociais que atuam no programa.

“Conforme vão passando os anos, os requisitos para o controle de agendamentos e deslocamentos das ambulâncias do SOS Vida vão mudando, a tecnologia usada fica obsoleta e a usabilidade também começa a falhar. Daí, surgiu a necessidade de fazer a migração para uma nova plataforma, que agora vai atender melhor as necessidades das equipes de saúde, e ainda permitirá a inclusão de outras funcionalidades no futuro”, diz Claudenir.

Na fase de implantação, que deve durar quase um mês, as equipes estão sendo treinadas para usar o novo sistema, para apontar os últimos ajustes que devem ser incluídos, além de ser finalizada a migração de dados.

“É nesse local que é feito o cadastro do paciente, onde são reunidas todas as informações necessárias para que ele utilize o programa, como dados pessoais e endereços. Também é feito o controle do agendamento, que pode ser mensal, trimestral ou semestral, dependendo do caso e, ainda, a disponibilidade das ambulâncias e os endereços e contatos das unidades que realizam o tratamento desse usuário”, afirma o diretor

Dentre as principais melhorias do novo sistema, Claudenir aponta a performance da plataforma, que reduz o tempo de resposta de relatórios e estatísticas; a disponibilidade, pois foram sanados problemas que faziam o mesmo travar ou cair; facilidade de manutenção, caso sejam necessárias novas alterações; e a própria tecnologia, que é mais robusta, atual e gratuita.

Serviço

A gerente do SOS Vida, Cristina Teixeira, informa que, atualmente, o serviço realiza mais de 20 mil remoções por mês, e possui mais de 23 mil pessoas cadastradas em seu banco de dados. “O nosso serviço ganhou um excelente e novo sistema de agendamento, que irá contribuir com uma qualidade melhor, precisa e necessária para o atendimento ao usuário. Dentre os benefícios, teremos condições de apresentar relatórios eficientes de forma qualitativa e quantitativa sempre que for necessário”, ressalta.

O serviço funciona de segunda a sábado, das 7h às 21h. O usuário pode ser encaminhado ao SOS Vida por um órgão competente (clínicas de hemodiálise e unidades de saúde) e pode gerar demanda espontânea pelos números de telefone 0800-0920192 ou 3637-7777. Os agendamentos serão realizados conforme disponibilidade de vagas.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Prefeitura alerta que placa pichada em avenida no Centro aumenta riscos de acidentes

Prefeitura de Manaus realiza evento de empoderamento feminino voltado a servidoras da Semed

Prefeitura de Manaus reforça limpeza de bueiros para diminuir riscos de alagamentos