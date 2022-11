Cantora Thaís Andrade estreia na Banda Rabo de Vaca

Manaus (AM)- A cantora amazonense é a nova aposta da banda Rabo de Vaca. Aos 19 anos, o talento da artista já se destaca e conquista o espaço feminino da maior banda de forró do Norte do país. Thaís Andrade chamou atenção dos integrantes da banda em Parintins.

Nascida em Manaus e criada em Barreirinha, município próximo da capital do Boi-Bumbá, a artista conta que foi lá que seu talento foi visto pela primeira vez.

“Eu comecei a cantar muito nova, na igreja. Porém, no ano passado comecei a cantar profissionalmente nos bares de Parintins”, explica.

No repertório, hits e clássicos do sertanejo, da pisadinha e do forró.

“Inicialmente, fui chamada para fazer Back vocal para a Rabo de Vaca. E, em seguida, recebi o convite para assumir o posto de voz feminina da banda”, diz Thaís.

A nova vocalista da Rabo de Vaca promete muitas novidades para esta nova fase da banda. “Prometo fazer o meu melhor! O público pode aguardar muitas surpresas”, dispara.

