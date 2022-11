As inscrições serão feitas no local, bem como a distribuição das entradas para os filmes

Manaus (AM) – Nesta semana, ente os dias 21 a 26 de novembro, 44 curta e 7 longas metragens, nacionais e internacionais, são exibidos na 3ª edição gratuita do Manaus Filme Horror Fantástico.

Os filmes serão exibidos ao público no Cineteatro Guarany, localizado na Vila Ninita, ao lado do Centro Cultural Palácio Rio Negro, no Centro, zona Sul.

Foto: Michael Dantas/SEC

A realização do evento cinematográfico é promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Além dos filmes em exibição, haverá promoção de workshops para envolver o público na área cinematográfica.

As sessões ocorrem a partir das 15h, com 94 lugares, e a programação completa pode ser conferida no link: https://bit.ly/horrorfantastico.

A seleção conta com curtas do Amazonas, Paraná, Maranhão, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraíba e Pernambuco.

Ainda, integram a programação, 7 longas-metragens, sendo 3 de São Paulo, 1 do Rio de Janeiro, 1 do Amazonas e 1 da Bahia, além de um vindo da Guatemala, “El ojo y el muro” do diretor Javier del Cid. O guatemalteco já participou de mais de 14 festivais internacionais.

Homenagem

Foto: Michael Dantas/SEC

Um dos curadores do evento, Marcio Nascimento, ressalta que, além das produções e workshops, a abertura da edição homenageará o crítico de cinema José Gaspar, com o documentário “José Gaspar – Um cinéfilo amazonense”, do diretor Sergio Cardoso.

“Homenageamos esse nome da geração cineclubista, criador da primeira revista de cinema não comercial da região Norte e que abordava os grandes clássicos da época, trazendo reconhecimento na área cinematográfica”, conta o curador da edição, citando a histórica publicação “Cinéfilo”, lançada em 1968 e que teve Gaspar como fundador e primeiro diretor.

Um dos grandes diferenciais do evento é a presença de atores originais do filme “Cabocolino”. “O curta retrata a luta de um artista para manter viva a tradição do Bloco de Caboclinhos, no Agreste Pernambucano. Os atores vieram de Pernambuco e se apresentarão no palco, isso será um grande diferencial para o público”, afirma o curador.

Os workshops acontecerão na terça-feira (22), quarta (23/11), na sexta (25) e no sábado (26), sempre no mesmo horário, das 9h às 11h, abordando os temas de roteiro, direção de arte, registros & making-of para cinema e storyboard. Ao todo são 94 vagas, em razão da capacidade do Cineteatro. As inscrições serão feitas no local, bem como a distribuição das entradas para os filmes.

A programação completa com datas, horários e classificação indicativa de filmes e workshops está disponível no link: https://bit.ly/horrorfantastico.

