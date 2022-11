‘Moana’ e ‘Divertidamente’ são destaques na agenda do Teatro Amazonas

Manaus (AM)- Nesta semana, o Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus, apresenta ao público diversas atrações com os corpos artísticos do Governo do Amazonas, além de sucessos da Disney para encantar o público amazonense, em sua agenda de quarta-feira (23) a domingo (27), divulgada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Iniciando a programação na quarta-feira, o espetáculo “Rios Voadores” será apresentado no palco do Teatro Amazonas pelo Corpo de Dança do Amazonas, às 20h. Na montagem, a coreógrafa Rosa Antuña coloca em cena a importância da preservação do meio ambiente como ponto crucial para o equilíbrio do planeta. A entrada é gratuita, por ordem de chegada e livre para todos os públicos.

Na sexta-feira (25), às 20h, o Teatro Amazonas irá receber “Moana: Um Mar de Aventuras” do ballet Álvaro Gonçalves. O espetáculo de dança narra a história de uma jovem determinada que luta para provar o seu valor e defender a sua ilha, denominada Te Fiti. Os ingressos custam a partir de R$ 70 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Amazonas e pelo site https://shopingressos.com.br/home.

A programação continua no domingo (27) com o sucesso da Disney “DivertidaMente” e o elenco da Associação Belas Artes do Amazonas. O espetáculo de dança será apresentado em duas sessões, às 17h e às 20h.

No palco, a animação enfoca de forma leve e lúdica o tema da inteligência emocional. Personagens como Alegria, Nojinho, Medo, Raiva e Tristeza fazem parte do elenco e inspiram o público. Os ingressos, a partir de R$ 50, estão à venda na bilheteria do Teatro e pelo https://shopingressos.com.br/home.

