Prefeitura de Manaus e TJAM promovem palestra sobre educação de trânsito a condutores apenados

Manaus (AM) – Cumpridores de penas alternativas da Vara de Execuções de Medidas e Penas Alternativas (Vemepa) participaram, nesta terça-feira (22), de uma palestra sobre educação e reflexão dos direitos e deveres no trânsito. A iniciativa é da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Na prática, além de prestarem serviços comunitários, os motoristas infratores encaminhados pela Vemepa também participam de palestras e outras ações de educação realizadas por educadores de trânsito.

Para a chefe de divisão do setor de trânsito do IMMU, Hanara Carvalho de Souza, a parceria com a Vemepa é uma oportunidade para oferecer reciclagem dos conhecimentos, e ainda uma reflexão sobre o convívio social.

“Trata-se de uma importante parceria com a justiça estadual visando a melhoria no trânsito da capital. Esta ação soma-se a outras que o IMMU realiza em toda a cidade, sempre tendo em vista o bom convívio no trânsito de Manaus“, afirmou.

A atividade faz parte de um Termo de Cooperação Técnica assinado entre a Prefeitura de Manaus e o TJAM, para estabelecer penas alternativas aos condutores encaminhados pela Vemepa.

