Prefeitura de Manaus destaca ações de saúde da mulher em lançamento de campanha do TJAM

Manaus (AM) – As ações de atenção à saúde da mulher promovidas pela Prefeitura de Manaus foram destacadas, na manhã desta segunda-feira (31) durante o lançamento da campanha “12 Rosas da Saúde” do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, esteve presente no evento, que ocorreu no Fórum Henoch Reis, zona Sul, representando o prefeito David Almeida.

A abertura da campanha do TJAM, coordenada pelo Comitê Estadual de Saúde do Amazonas, foi realizada no final de outubro para somar esforços à campanha Outubro Rosa, e tem o intuito de fortalecer o cuidado com o público feminino nos demais meses do ano. As ações serão desenvolvidas em colaboração com a Semsa e com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

“Essa parceria entre o Poder Público e a Justiça está se efetivando hoje, em mais uma atividade em conjunto entre as instituições, e torcemos que seja de muito sucesso e alcance todas as servidoras do órgão. Foi importante explicar o papel do município como porta de entrada para as mulheres, assim como para toda a população que utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS)”, pontuou Shádia.

A secretária contou que nas ações da campanha, a Semsa irá intensificar a oferta de diversos serviços de saúde, como consultas, coleta de exame preventivo, solicitações de exames, atualização de vacinas, além de promover palestras ao público-alvo.

A coordenadora do Comitê Estadual de Saúde do Amazonas, juíza Etelvina Lobo Braga, informou que a ideia da campanha “12 Rosas da Saúde” é incentivar ações mensais para promover a saúde da mulher.

“Nós aproveitamos esse mês tão especial, que é o mês da mulher, para dizer que elas merecem uma atenção mês a mês, e hoje viemos dizer que as ‘12 Rosas’ começam em outubro e vão se estender o ano todo. Cada mês a gente vai colocar uma ação em atividade e lembrar a mulher, que ela é especial”, disse a juíza.

