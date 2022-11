Copa: Inglaterra e Holanda buscam classificação antecipada nesta sexta

Os Grupos A e B abrem, nesta sexta-feira (25), a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. E os destaques são os líderes das duas chaves, Holanda e Inglaterra, que podem conseguir a classificação antecipada para as oitavas de final caso vençam seus compromissos.

Após superar Senegal por 2 a 0 em seu primeiro compromisso na Copa, a Holanda mede forças com o Equador, a partir das 13h (horário de Brasília) no Estádio Internacional Khalifa, pelo Grupo A. O detalhe é que a seleção sul-americana também chega ao confronto com três pontos conquistados, após bater o Catar na abertura do Mundial.

Na última partida de sexta, a Inglaterra pega os Estados Unidos, a partir das 16h no Estádio Al Bayt. Os ingleses chegam muito confiantes após golearem o Irã por 6 a 2 na primeira rodada do Grupo B.

Abrindo o dia, às 7h, o País de Gales enfrenta a seleção do Irã no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan. A seleção de Gareth Bale buscará uma vitória para continuar somando pontos após o empate com os EUA na primeira rodada. Esta partida é válida pelo Grupo B.

A partir das 10h, o Catar recebe o Senegal no Estádio Al Thumama. O país-sede da Copa do Mundo busca a redenção após perder para o Equador no Grupo A.

