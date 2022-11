De vitória para desfalques, Seleção Brasileira enfrenta a Suíça

Manaus (AM)- O Brasil venceu a Sérvia com dois gols de Richarlison e grande atuação dos jogadores em campo na última quinta (24). O dia de comemorações deu lugar para preocupações: lesionados, Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos.

De vitória importante na estreia, a equipe vive um novo dilema. Tite deve mexer com a estrutura inicial do time e usar as armas de defesa e ataque mais cedo do que imaginava.

Lesões

Neymar saiu de campo no fim do segundo tempo chorando e com o tornozelo inchado. Questionado, Tite comentou em entrevista que não sabia que o jogador estava sofrendo com dores em campo. Com entradas duras dos jogadores sérvios, Neymar sofreu oito faltas durante o jogo.

“Eu não vi o momento da lesão. Neymar estava tão comprometido em jogar que não avisou que estava sentindo dores. Ele só demonstrou depois dos gols”, explicou o professor.

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar explicou o momento e quais os procedimentos a serem realizados com os atletas.

“Os jogadores iniciaram o tratamento imediatamente e foram reavaliados. Como adiantamos, achamos importante fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética, para que tivéssemos mais dados sobre as lesões. Neymar teve uma lesão ligamentar lateral no tornozelo e pequeno edema ósseo e Danilo sofreu uma lesão ligamentar medial no tornozelo. É importante termos muita calma e tranquilidade. A avaliação será diária para que tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões. Estamos na tentativa de recuperá-los a tempo para o restante da competição”, explicou.

Possibilidades

Tite deve investir em uma nova reestruturação para o jogo desta segunda-feira (28), contra a Suíça, às 12h, no Estádio Rass Abou Aboud, pela fase de grupos do Grupo G.

Daniel Alves é uma das possibilidades para este jogo na posição de Danilo. Com a presença questionada nesta Copa, Dani deve entrar para a marcação. Apesar do avanço na idade, o jogador deve pressionar o adversário e auxiliar na criação de jogadas por conta da experiência.

A vaga no time titular pode ficar também com Rodrygo na função do atacante, ou com o volante Fred, deslocando Lucas Paquetá um pouco mais para a frente do campo.

“Eu faço as escolhas. Algumas agradam, outras não. Isso faz parte da escolha e da função do técnico. Mas eles também se escolheram. Se você pegar, eles estão com protagonismo, uma qualidade excepcional. Eles se escolheram também. Tivemos a oportunidade de acompanhá-los”, explicou Tite.

O amazonense, criador de conteúdos Vinícius Emiliano Costa, conhecido como Vini Rubro-Negro aponta que Tite possui grandes opções para esse momento de desfalques.

“A melhor opção nesse momento para a posição do Neymar seria o Rodrygo, que fez a função do Neymar quando ele precisou ser substituído. É um jogador versátil que faz bem as principais funções no ataque e pode dar conta do recado, mesmo a escalação dele afetando um pouco no estilo de jogo da seleção”, avaliou o torcedor e comentarista.

Além de Rodrygo, Vinícius aponta outro nome de peso na Seleção Brasileira. “Outra opção seria o Fred fazendo a função do Paquetá e o Tite liberaria o Paquetá para jogar mais avançado pela direita, função que ele faz muito bem”, explicou.

Para finalizar, o torcedor confirma a possível escalação de Daniel Alves para o jogo.

“Na vaga do Danilo eu colocaria o próprio Daniel Alves, que mesmo criticado foi o jogador convocado para posição e se o Tite realmente quer justificar a ida dele pro Qatar, tem que colocar o jogador que ele bancou desde o início”, finalizou.

Apesar das dificuldades enfrentadas, o Brasil segue para o segundo jogo com confiança após vitória. A torcida acredita que o Brasil passa sem dificuldades para a fase do mata-mata.

O adversário

A Suíça não tem grandes tradições em copas. A melhor participação aconteceu em 1950, uma 6ª colocação. A fase atual da seleção é boa. Esta será a quinta participação consecutiva, o que deve ser celebrado, após ficar 30 anos sem participar das copas. Nas eliminatórias, a Suíça teve campanha invicta, com cinco vitórias e três empates, conquistando a vaga direta para o torneio da Fifa.



