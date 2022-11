Uso de máscara não é obrigatório em Manaus, informa FVS

O uso de máscara para qualquer cidadão que não se encaixa nos requisitos citados fica à critério, pois, de acordo com a FVS, o aumento de casos de Covid-19 não representa ainda, perigo social, visto que, a transmissão de doença no estado é de baixo risco

Manaus (AM) – Desde que os números de casos da Covid-19 aumentaram novamente em todo o Brasil, manauaras têm se preocupado quanto ao uso de máscara de proteção em locais abertos e, principalmente em locais fechados frequentados com grandes aglomerações na capital. No entanto, a Fundação de Vigilância em Saúde – Dra Rosimary Costa Pinto (FVS-RCP), e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informaram em nota nesta segunda-feira (28), que a obrigatoriedade do uso de máscaras permanece facultativo.

Foto: Karina Zambrana – OPAS/OMS

Facultativo, significa que, o uso de máscara para qualquer cidadão que não se encaixa nos requisitos exigidos pelos órgãos de saúde fica à critério do indivíduo, pois, de acordo com a FVS, o aumento de casos de Covid-19 não representa ainda, perigo social, visto que, a transmissão de doença no estado é de baixo risco e a vacinação contra a doença tem sido grande aliada de prevenção, evitando que infectados com covid-19 venham a ser internados.

O uso do equipamento de proteção permanece de uso contínuo para pessoas com doenças imunossuprimidos, idosos acima de 70 anos, pacientes em tratamento contra o câncer, além de pessoas com doenças autoimunes. A obrigatoriedade deve ser mantida também à gestantes e profissionais de saúde no exercício de suas profissões, seja público ou particular. Todas as informações podem ser vistas no decreto Nº 5.282, de 29 de março de 2022.

Idosos acima de 70 anos devem manter o uso contínuo do equipamento de proteção. Foto: Divulgação/Semcom

Leia a nota na íntegra:

“A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) informa que o Amazonas segue em risco baixo para transmissão de Covid-19, com redução da taxa de positividade. A FVS-RCP ressalta, ainda, que as medidas preventivas para evitar a Covid-19 são: atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19 e o uso de máscara de proteção respiratória para quem apresentar sintomas gripais”, informa a fundação.

Copa do Mundo e Natal

Os eventos de final de ano reúnem muitas pessoas circulando pelos pontos turísticos em Manaus, em especial, a Copa do Mundo, que tem previsão para encerrar no dia 18 de dezembro. A população manauara está em polvorosa com os jogos da Seleção Brasileira, que vem apresentando resultados positivos do decorrer do evento. Mas, para evitar que a Covid-19 se propague, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) vem disponibilizando pontos de vacinação nos mesmos locais para assistir aos jogos, para que os torcedores estejam imunizados e aproveitem os eventos em segurança.

Em relação ao Natal, pontos como a Ponta Negra, localizada na Zona Oeste, e o Largo São Sebastião, no Centro, zona Sul, também recebem muitos visitantes. Algumas pessoas preferem ficar em casa com medo de serem infectadas novamente pela doença ou preferem visitar os locais em horários mais calmos.

É o caso da dona de casa Solange Martins, de 29 anos, que planeja ver as atrações dos eventos natalinos junto da família, mas, de maneira que todos estejam com máscara de proteção.

“É muito bom ver esses locais todos arrumados para o Natal, mas é preciso que todos estejam seguros. Eu ando sempre com a máscara e com o álcool gel porque a gente agarra em tudo quanto é lugar e pode ser infectado a qualquer momento. Às vezes nem percebemos, mas é assim que a gente pega Covid. Por isso, eu digo para os meus filhos que precisamos manter os cuidados, mesmo que não seja obrigatório. A gente só tem uma vida, não é mesmo?”, afirma Martins.

Judite de Oliveira Ramos, de 23 anos, relata que o uso de máscara salvou a sua vida em meio ao colapso por falta de oxigênio no sistema de saúde em hospitais do Amazonas em janeiro de 2021.

“A gente não tinha para onde correr a não ser pedir ajuda nos hospitais, mas era lá que o caos estava instalado e ver as pessoas morrendo na porta do hospital foi uma das cenas mais chocantes para mim. Foi a partir desse momento que eu comecei a usar a máscara e não tiro até hoje. Me chamam até de louca, por usar o tempo todo. Só tiro para comer ou quando estou em casa. Quando a gente não tem condições de bancar um tratamento caro, é preciso se virar com o que temos. No meu caso, é a máscara, o álcool gel e lavagem das mãos”, relata a jovem de 23 anos.

