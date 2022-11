Escolas de Samba de Manaus têm até o dia 6 de dezembro para concorrerem a apoio financeiro

Manaus (AM) – Em ritmo de superação, o carnaval, maior manifestação de cultura popular do Brasil, promete aquecer a cadeia produtiva da capital amazonense. E, para isso, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), vai disponibilizar um fomento de R$ 2.229.541,60 para o Desfile das Escolas de Samba de Manaus do Grupo Especial, “A” e “B”, no Carnaval de 2023. As escolas têm até o dia 6/12 para entregar proposta de parceria com a Manauscult.



Dentre as condições estabelecidas para participação no chamamento público, as agremiações que tiverem interesse em conveniar, terão que apresentar plano de aplicação dos recursos; certidão negativa de débito; certidão sobre a situação de adimplência emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM); atestado de capacidade técnica; relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, dentre outras normas irrevogáveis contida no Edital.



“Atendendo determinação do prefeito David Almeida, trabalhamos nosso planejamento orçamentário antecipado, garantindo assim o provisionamento do recurso, de modo que, ao esgotar todos os prazos legais, façamos o repasse do fomento em tempo hábil para que as escolas tenham condições de fazer uma belíssima apresentação na passarela do samba, que é o nosso sambódromo”, comentou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.



Os representantes legais deverão entregar as propostas em envelope lacrado e com identificação da instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº 20/2022 – MANAUSCULT”, a serem entregues no Protocolo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), no horário das 8h às 14h, na avenida 7 de Setembro, nº 377, no Centro, zona Sul da cidade.

*Com informações da assessoria

