Amazonas terá programação de prevenção e combate ao HIV/Aids

Manaus (AM) – O Amazonas lança a programação da campanha “Dezembro Vermelho” para a conscientização da prevenção e combate ao HIV/Aids no Amazonas com o slogan “(Con)vivendo na Posithividade: Respeito e Cuidado”. São ações de testagem, workshops e estratégias integradas, iniciando, nesta quarta-feira (30), com o Simpósio Estadual de HIV/Aids, sobre o cuidado à pessoa vivendo com HIV/Aids no estado.

A campanha é uma iniciativa da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) em parceria com a Fundação de Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), ambas instituições vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

A iniciativa ocorre também em parceria com instituições membro do Grupo Condutor Estadual em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/HIV/Aids e Hepatites Virais do Amazonas, Comitê Estadual de Controle de Tuberculose do Amazonas, Fórum Amazonas de Organizações da Sociedade Civil IST, HIV, Aids, Hepatites Virais e Tuberculose e ONG American Health Foundation – AHF.

A programação tem como público os profissionais de saúde, acadêmicos e população em geral. “As ações realizadas durante a ‘Dezembro Vermelho’ buscam destacar a prevenção ao HIV/Aids e também levar ao diagnóstico precoce, por meio de testagem, e, assim, encaminhar para a realização do tratamento”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

A campanha também visa informar e provocar reflexão de que é possível viver com HIV sem estigma e preconceito. “Ao falar abertamente sobre HIV/Aids, mais gente busca informação, mais gente faz o exame e mais gente busca a prevenção e tratamento”, acrescenta Luciana Koba, coordenadora do Programa Estadual de HIV/Aids.

O lançamento da campanha é o Simpósio Estadual de HIV/Aids com palestras sobre o respeito e cuidado no conviver com pessoas vivendo com HIV/Aids, o manejo do HIV, prevenção e transmissão vertical de HIV, os desafios e as perspectivas da Terapia Antirretroviral (TARV), e tratamento da HIV/Aids.

Testagem

Além do simpósio, a campanha conta com ações de testagens e mobilização social e abordagem de pacientes vivendo com HIV/Aids que possam ter indicação para Infecção Latente por Tuberculose (ILTB).

Para a realização dos testes rápidos de HIV e sífilis não é necessário estar em jejum ou possuir solicitação médica. Basta apenas levar um documento original com foto. A FMT-HVD alerta, no entanto, que o teste rápido de HIV e sífilis não deve ser feito de forma indiscriminada e a todo o momento.

O aconselhável é que quem tenha passado por uma situação de risco, como ter feito sexo desprotegido ou ter sofrido algum tipo de acidente biológico.

Confira a programação da Dezembro Vermelho

30/11 (quarta-feira)

Ação: Simpósio Estadual de HIV/Aids

Local: FMT-HVD

Avenida Pedro Teixeira, S/N, bairro Dom Pedro, zona oeste de Manaus.

Horário: das 08h às 17h

Público: Profissionais de saúde, acadêmicos e população em geral

01/12 (quinta-feira)

Ação: Testagem para HIV e mobilização social

Local: Praça XV de Novembro (Praça da Matriz)

Avenida Eduardo Ribeiro, S/N, bairro Centro, zona sul de Manaus.

Horário: das 09h às 16h

Público: População no local

01/12 (quinta-feira)

Ação: Mesa Redonda de Vivência Positivas e Workshop de Educação Comunitária em Saúde

Local: Auditório Graça & Wilson Alecrim, no Instituto de Pesquisa Clínica Carlos Borborema (IPCCB), integrante da FMT-HVD.

Avenida Pedro Teixeira, S/N, bairro Dom Pedro, zona oeste de Manaus.

Horário: das 08h30 às 16h

Público: Profissionais da saúde, ativistas sociais, movimentos sociais e estudantes de nível superior.

02/12 (sexta-feira)

Ação: Testagem para HIV

Local: Policlínica Cardoso Fontes

Rua Lobo D’Almada, 222, bairro Centro, zona sul de Manaus.

Horário: das 08h às 12h

Público: Pacientes no local

03/12 (sábado)

Ação: Ação Integrada para início de tratamento de ILTB para pessoas vivendo com HIV/Aids.

Local: FMT-HVD

Avenida Pedro Teixeira, S/N, bairro Dom Pedro, zona oeste de Manaus.

Público: Pacientes no local

