Pavimentação de ramal da AM-254 traz benefícios a produtores atendidos pelo Idam

Via pavimentada foi entregue pelo governador Wilson Lima, em evento com a participação de representantes do Idam

A inauguração da obra de pavimentação do Ramal do Km 11, na rodovia AM-254, traz benefícios para produtores rurais atendidos pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) na localidade, uma das regiões de grande produção agrícola no interior do estado. O governador do Estado, Wilson Lima, entregou a obra na terça-feira (29), em evento com a participação do Idam, além de moradores e líderes comunitários.

Ao descerrar a placa de inauguração, o governador Wilson Lima destacou a importância da obra para o desenvolvimento social da região. “Essa obra tem muitos significados e um deles é o de melhorar a vida das pessoas. Isso tem sentido pra mim e foi com a luta dessa comunidade que nós conseguimos fazer essa entrega”, afirmou.

A agricultora Ana Maria Peixoto adquiriu seu terreno em 2010 e mora no ramal há oito anos. Segundo ela, as dificuldades de acesso quase a fizeram desistir da agricultura, mas agora, com a principal via de acesso totalmente asfaltada, ela tem certeza de que dias melhores virão.

“Já passamos por muitas coisas aqui. Sofrimento para chegar, para sair, para comprar, para vender. Tenho certeza que o pior já passou, e agora todos nós do Ramal do 11 e da associação de agricultores de Arumã teremos dias melhores. Agora a chuva não nos atrapalha mais”, comemora.

Para o diretor-presidente do Idam, Daniel Borges, a expectativa é que se perceba um aumento de produtividade nessa área.

“Com esse investimento, o Governo do Amazonas garante que os produtores possam receber mais insumos, mais assistência técnica, garantir suas produções e principalmente o escoamento dos produtos. Esse é mais um passo para fortalecer o nosso Setor Primário “, disse o gestor.

O extensionista rural Paulo Henrique, gerente da unidade local do Idam no Careiro Castanho, se diz feliz nesse novo momento pelo qual o Ramal do 11 passa.

“Comemoramos esse asfaltamento, pois sabemos que isso vai garantir desenvolvimento a todos os nossos produtores rurais. As famílias ganham qualidade de vida e de produção. Só temos a agradecer ao Governo do Amazonas por esse ramal todo pavimentado”, garante Paulo Henrique.

O Ramal do 11, por conta de suas de aves, beneficia diversas localidades em diversos outros ramais com a venda de esterco para outras culturas, além da ração excedente das propriedades.

