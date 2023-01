Em Manaus, idosa com câncer avançado precisa de doações de sangue; saiba mais

Manaus (AM) – A idosa Tertuliana Feitosa de 65 anos, que está tratamento de um câncer em fase de metástase desde o ano passado, e que faz tratamento na Fundação Centro de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), em Manaus, precisa de doações de sangue de qualquer tipo sanguíneo.

De acordo com a idosa, devido às várias transfusões de sangue que é necessário fazer durante o tratamento foi solicitado que as bolsas sejam repostas com urgência.

Para quem quiser doar sangue deve procurar a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), de segunda-feira a sábado entre às 7h e 18h e fornecer o código 115299.

Idosa precisa de doações de sangue para seguir tratamento contra o câncer Foto: Divulgação

O Hemoam fica situado na Avenida Constantino Nery, 4397, bairro Chapada, Zona Centro-sul de Manaus. Para ser doador de sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar a partir de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, ter dormido pelo menos seis horas e estar bem alimentado.

Feijoada beneficente

De acordo com a irmã da idosa, Alcimônica Cruz, desde que foi descoberto a doença, os gastos com exames, remédios e até mesmo o transporte até o FCecon tem comprometido toda a renda da família, que sobrevive com um pouco mais de um salário mínimo e ainda paga aluguel.

Para tentar custear o tratamento, os familiares se reuniram para fazer uma feijoada beneficente, onde o valor arrecadado será todo investido no tratamento da idosa.

Quem deseja doar algum item para a feijoada beneficente pode entrar em contato pelo número (92)994986499 ou para quem deseja fazer qualquer doação pelo pix a chave é 38397048200 em nome de Alcimônica da Silva F. Cruz.

Leia mais:

Grupo de voluntários distribui sopa para pessoas em situação de rua em Manaus

‘O Pequeno Nazareno’ promove dignidade para crianças e adolescentes em situação de rua

Projeto leva amor e solidariedade para pessoas em situação de rua de Manaus