Júri aceita acusação contra PM preso por matar mulher trans em Manaus

O cabo da Polícia Militar Jeremias Costa Silva deverá ser julgado pela morte da transexual Manuella Otto. A decisão foi da 2ª Vara do Tribunal do Júri que aceitou as acusações feitas contra policial.

Conforme o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), o juiz do caso pronunciou o réu, ou seja, foi entendido que o caso se trata de crime doloso contra a vida e ele deve ser levado à júri popular.

O processo corre em segredo de Justiça e a defesa do policial militar recorreu da decisão. Após transitar em julgado e havendo a manutenção da pronúncia, o processo será pautado para julgamento em plenário, informou o Tjam.

O crime

Manuella foi morta com um tiro no peito, em fevereiro de 2021, quando estava em um motel, junto com o acusado, na Zona Norte de Manaus.

Segundo investigações, ela e Jeremias tiveram um desentendimento e o cabo acabou atirando contra a vítima. Após o crime, ele fugiu do local.

Jeremias foi preso no mesmo mês após se apresentar na delegacia junto com uma advogada.

