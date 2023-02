Manaus Vôlei perde pela terceira rodada da Superliga B, mas conquista ponto fora de casa

Pela terceira rodada da Superliga B de voleibol masculino, o Manaus Vôlei/TecToy enfrentou o Neurologia Ativa em Goiânia, na noite desse sábado (4). A equipe manauara levou o jogo para o set de desempate, mas o time da casa levou a melhor e venceu a partida.

A equipe manaura saiu em desvantagem de dois sets e conseguiu se recuperar rapidamente no jogo, deixando tudo empatado e levando para o decisivo tie-break. Porém, o Neurologia Ativa superou o placar com 3 sets a 2. A partida teve parciais de 22/25, 20/25, 25/21, 26/24 e 21/23.

Apesar do revés, o Manaus Vôlei/TecToy conquista mais um ponto importante na bagagem para a sequência do torneio, já são quatro pontos somados. No próximo sábado (11), pela quarta rodada da segunda divisão, o time volta à capital amazonense para receber o Joinville, às 19h30 (horário de Manaus), na Arena Amadeu Teixeira.

