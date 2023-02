Carnaval 2023: saiba quais são os cuidados com a saúde para curtir as festas e bloquinhos

O Em Tempo separou as principais recomendações do Ministério da Saúde para um bom aproveitamento desse período festivo

Manaus (AM) – Com a chegada do Carnaval, muitas pessoas aproveitam para curtir os bloquinhos com amigos para celebrar um dos eventos mais populares do país. Ao mesmo tempo, também é preciso ter cuidado redobrado com a saúde para não ter problemas futuros, como desidratação ou até mesmo insolação. O Em Tempo separou as principais recomendações do Ministério da Saúde para um bom aproveitamento desse período festivo.

Hidratação

Para festejar o Carnaval sem qualquer prejuízo, o Ministério da Saúde recomenda que o consumo de água deve ser feito de forma antecipada para não correr o risco de desidratação. Outra alternativa para se manter hidratado é o consumo de frutas ricas em água, como melancia, laranja, abacaxi e morango.

“Os sucos de frutas são uma ótima opção, pois além de hidratar, fornecem um açúcar natural (frutose) que repõe a energia gasta e impede a hipoglicemia”, diz a pasta.

Alimentação

A alimentação é outro passo importante neste período de festas. Refeições in natura e pouco processados, conforme o órgão, são de fácil absorção no corpo, como hortaliças e frutas. Para ter mais disposição, também é necessário evitar trocar refeições por lanches. Caso esteja fora de casa, o Ministério da Saúde sugere a preferência por alimentos feitos na hora, ao invés de fast foods. Uma boa alimentação ajuda a evitar os efeitos negativos do álcool.

Atenção no volante

Bebidas alcoólicas e volante não são uma boa combinação, afinal os riscos de acontecer um acidente de trânsito são ainda maiores, inclusive, resultando em casos fatais. No entanto, muitas pessoas embriagadas acabam sentindo mais confiança por causa dos efeitos da bebida e optam em dirigir. Nesse sentido, busque alternativas de transporte como ônibus ou aplicativos de transporte.

Não esqueça a camisinha

É sempre bom reforçar a importância de usar a camisinha em todas as relações sexuais. Essa responsabilidade ajuda a evitar a gravidez indesejada, e protege de doenças sexualmente transmissíveis.

Filtro solar

Muita gente vai pular o Carnaval logo que o dia amanhece. Para evitar danos a pele como queimaduras e insolação, é necessário o uso do protetor solar e sua reaplicação ao longo do dia. A Sociedade Brasileira de Dermatologia também recomenda o uso de chapéus e camisetas.

Sem violência

Respeito e atenção pelas pessoas ao redor nunca é demais. Por isso, não viole o espaço dos outros para impor suas vontades, e não utilize da violência. Qualquer violência sexual pode ser denunciada à Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) ou à Central de Denúncias de Violações de Direitos Humanos (disque 100).

