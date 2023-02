Escola Dragões do império conquista o título de campeã do Grupo de Acesso A em Manaus

Manaus (AM) – A escola Dragões do Império se consagrou campeã do Grupo de Acesso A em Manaus ao homenagear o escritor, compositor, sambista e empresário Bosquinho Poeta. Com o título, ela vai desfilar no Grupo Especial em 2024.

A Escola de Samba Dragões do Império sagrou-se campeã do Grupo de Acesso A do Carnaval de Manaus, com 268,60 pontos. A escola se apresentou na madrugada do dia 18 de fevereiro, no Sambódromo de Manaus, e trouxe para a Passarela do Samba o enredo “A Estrela de Um Sonhador Hoje Reina na Dragões do Império”, que conta a vida e as realizações do empresário, escritor e compositor Bosquinho Poeta.

Para o presidente da Escola o título é o resultado de um esforço muito grande da comunidade. “É muito bom voltar a ser do grupo especial, voltar para o topo, voltar para a briga. Dedico esta vitória a toda a minha diretoria, todo mundo que nos ajudou e ao nosso homenageado Bosquinho Poeta”, disse.

A Escola trouxe para a Passarela do Samba 1.500 passistas, que cantavam e vibravam ao som do samba-enredo que conta a trajetória de Bosquinho Poeta. “Fizemos uma ampla pesquisa sobre o que deveríamos retratar na Passarela. Bosquinho é uma pessoa que, desde cedo, começou a trabalhar como vendedor ambulante e além de poeta é um apaixonado pelo Samba, e sua história de vida é uma inspiração para todos nós, amantes do samba e da música”, conta Carlinhos.

Outro ponto alto a ser destacado é que o Rei Momo da Escola, André Andrade, foi o vencedor do concurso de Rei Momo do Carnaval 2023, em uma premiação inédita. “Ele é legitimamente um filho de Jorge, que não foge da batalha nunca! Cria da Dragões do Império e, por onde vai, leva com ele o pavilhão da nossa escola. Acreditou no seu sonho, com humildade se inscreveu no concurso no qual foi o escolhido pelo júri com clareza e talento”, conta.

A Bateria Imperial teve as Rainhas Kennya Carolina e Stephany Vilaça, miss Amazonas trans 2022, demonstrando todo o respeito e empatia da Dragões com a Diversidade. “Queremos quebrar os tabus de preconceito e mostrar que o Carnaval é para todos os públicos e não há lugar para desrespeito ou preconceito”, finaliza o presidente.

Sobre o homenageado

Bosquinho Poeta é um amante da poesia e do samba. Sua história de vida é de superação, vindo de uma família de 11 irmãos e tento trabalhado na rua como vendedor ambulante até tornar-se professor, administrador e empresário. Atualmente, Bosquinho tem três livros de poemas publicados e participou da composição de diversos sambas-enredos campeões do Carnaval de Manaus.

