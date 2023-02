Vaquinha para aluna nota mil do Amazonas arrecada mais de 100 mil reais em 12 horas

A estudante nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio 2022 (Enem), Rilary Castro, de 18 anos, é do município de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus). Sua família, por ganhar apenas um salário mínimo, não pode custear o trajeto da aluna até Manaus, nem ajudá-la a se manter na capital. A internet, então, abriu uma arrecadação esta sexta-feira (24), e as doações ultrapassaram 100 mil reais em apenas 12 horas.

A vaquinha foi aberta pela Voaa, plataforma de doações do Razões Para Acreditar, um veículo de imprensa, com autorização da família de Rilary. O objetivo de arrecadação dado pelo site era de 70 mil reais. Em dois dias, a quantia doada foi de mais de 129 mil, superando a expectativa em 80%.

Previamente, Rilary relatou suas dificuldades em entrevista ao O Globo. Explicou que seu curso dos sonhos, engenharia civil, está disponível na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A jovem chegou a ser aprovada em 2022 para o curso de engenharia de materiais na Universidade Estadual do Amazonas (UEA), mas não conseguiu realizar a matrícula pelo valor das passagens até Manaus.

“Antes mesmo de saber as pontuações do Enem, tinha conversado com a minha família e dito que iria continuar estudando para fazer os vestibulares que são das próprias universidades e tentar ingressar somente em julho. Não consigo agora, no início do ano, por questões logísticas mesmo, como moradia e meio de transporte, iniciar uma faculdade em Manaus”, conta Rilary.

Além do apoio dos internautas, o governador Wilson Lima entrou em contato com a estudante, e garantiu que a Secretaria de Educação do Amazonas (Seduc) prestará todos os auxílios necessários. A Ufam também disponibilizou abrigo estudantil.

Até o fechamento desta edição, 5057 pessoas realizaram suas contribuições. As doações podem ser feitas em qualquer valor entre R$2,00 e R$1000,00, por meio do endereço web voaa.me/vaquinhaestudante.

Leia mais:

Estudante de escola pública de Itapiranga alcança nota 1000 na redação do Enem, no interior do AM

Nota mil no Enem, estudante de Itapiranga pode perder vaga por falta de dinheiro