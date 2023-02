Sikera Jr. apresenta melhora e deixa UTI neste sábado

Sikera Júnior deixou a UTI após dez dias de internação, sendo transferido para o quarto este sábado (25). O apresentador está se recuperando de uma otite bacteriana severa.

“Gostaríamos de agradecer a todos vocês pelas orações e mensagens de apoio. E gostariamos de agradecer também ao médico infectologista João Hugo Abdala. Seus conhecimentos e dedicação estão sendo fundamentais para Sikera se recuperar. Agora, estamos muito felizes em dizer que ele está se sentindo muito melhor, recebeu alta dos cuidados intensivos e em breve voltará às suas atividades profissionais”, diz o comunicado publicado por Laura Peixoto, esposa do apresentador.

Sikera Júnior começou a sentir dores após a família retornar de uma viagem de férias pela Europa. Na época da internação, a família relatou as dificuldades que ele teve para ficar no hospital, sendo contrário aos tratamentos.

“A gente viajou de férias. Quando voltamos, pela descida do avião, ele ficou com essa dor de ouvido. Passou um tempo, achou que iria melhorar, não melhorou. Então, Sikera está com otite severa bacteriana. Como ele não é fácil, uma pessoa quieta, acharam por bem sedarem ele para a medicação fazer mais efeito e ele não querer fugir do hospital. Aí preciso pedir para não acreditarem nas maldades que dizem e, logo, logo, ele vai estar aqui para falar com vocês”, disse Laura.

*Com informações do Extra

