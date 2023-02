Governo do Amazonas envia comitiva para acompanhar ministros no Vale do Javari

O governador do Amazonas, Wilson Lima, determinou que uma comitiva do executivo estadual acompanhe as ações da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), nesta segunda-feira (27), em Atalaia do Norte, região da tríplice fronteira de Brasil, Colômbia e Peru.

A equipe composta de secretários de Estado se une a ministros e secretários do Governo Federal que participam da ação, organizada pela entidade e Governo Federal, na primeira visita de membros do executivo federal à região.

A comitiva que irá representar o governador Wilson Lima, convidado pela Univaja, inclui secretários de Estado de pastas estratégicas para a tríplice fronteira e a questão indígena.

A ordem do governador é manter todo o aparato do Estado à disposição do Governo Federal e retomar as tratativas em busca de investimentos, que reforcem a segurança na fronteira e políticas públicas para os indígenas e demais moradores da região do Alto Solimões, além do combate ao garimpo e pesca ilegal na região da Terra Indígena do Vale do Javari, que constitucionalmente está sob a jurisdição federal.

Entre os agentes estaduais confirmados estão o secretário de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, a secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejusc), Jussara Pedrosa, e o atual diretor-presidente da Fundação Estadual do Índio (FEI), Vandelerlei Alvino.

O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Marcus Vinícius Oliveira, também compõe a comitiva. E representantes da Secretaria de Estado de Governo (Segov) e da Casa Militar completam a equipe que estará em Tabatinga e Atalaia do Norte nesta segunda-feira (27).

*Com informações da assessoria

