Homem é preso por falsificar identidades por R$ 300, em Manaus

Hércules de Souza Vieira, 37, foi preso em flagrante pelo crime de falsificação de documento público. Ele confeccionava identidades falsas e cobrava R$ 300 por cada uma. A prisão aconteceu na sexta-feira (24) no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Costa e Silva, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as equipes realizavam diligências para cumprir um mandado de busca e apreensão, ocasião em que, com o autor, encontraram e apreenderam 12 identidades falsas.

“O papel utilizado na falsificação é grosseiro e as impressões digitais são as mesmas em quase todos os documentos, ainda que de pessoas diferentes. Hércules foi encaminhado para o DIP e responderá por falsificação de documento público”, disse o titular.

Ele foi encaminhado para audiência de custódia, onde a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Poder Judiciário.

