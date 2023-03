Manaus recebe projeto-piloto de coleta e destinação correta de isqueiros  

Manaus (AM) — Projeto pioneiro no país, denominado Chama Circular, está sendo executado em Manaus, para coleta e reciclagem de isqueiros. O objetivo é dar a destinação correta ao serem descartados, evitando que cheguem até o aterro sanitário.

Hoje, existem 100 pontos em Manaus, instalados em supermercados, lojas, restaurantes, entre outros estabelecimentos, mas a meta é alcançar pelo menos 250. A lista dos pontos de coleta pode ser consultada no site https://chamacircular.com.br/. O projeto-piloto é da BIC, sendo desenvolvido pela empresa Co.Circular, que está em busca de mais parceiros para ampliar os pontos de coleta.

Na primeira ação de coleta nos pontos já existentes, foram recolhidos mais de 100 isqueiros, no início de fevereiro. No último sábado (25), 56 isqueiros foram recolhidos, durante a execução do projeto Remada Ambiental, no Igarapé do Gigante, no Tarumã.

O CEO da Co.Circular, Mateus Peçanha, explica que este é um projeto-piloto que tem tudo a ver com o propósito da empresa, que é unir esforços para acelerar a transição para um mundo mais equilibrado. A ideia, diz ele, é gerar valor para a sociedade, por meio de projetos e soluções que promovam uma economia mais circular.

Segundo Peçanha, a principal matéria-prima do isqueiro é o plástico e, por isso, fabricantes como a BIC vêm desenvolvendo ações para reduzir o impacto deste e de outros produtos. Dentro desse contexto, ele reforça, nasceu o projeto Chama Circular, que tem a intenção de incentivar os consumidores a fazerem a destinação correta dos isqueiros, evitando que esse material vá parar nos aterros sanitários, sem os cuidados necessários.

De acordo com ele, além da instalação dos pontos de coleta em toda a cidade, o projeto conta com a parceria de outras iniciativas. Uma delas é com a Remada Ambiental, que mensalmente realiza ações de limpeza no igarapé do Gigante, no Tarumã.

“Esse tem sido um momento importante para conscientizar e mobilizar a população sobre a importância do recolhimento dos isqueiros. Precisamos do apoio de todos nessa ação”, frisou.

Seja Parceiro

As pessoas que desejarem ter um ponto de coleta no seu estabelecimento, independente do segmento em que atuam, podem se cadastrar no site https://chamacircular.com.br/.

No site, irá responder um breve questionário e, em seguida, fará o agendamento para receber a caixa coletora. “É algo simples, que qualquer um pode fazer e que gera um impacto extremamente significativo para o meio ambiente”, ressaltou Mateus Peçanha.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Mais Que Vencedores’: projeto ajuda a transformar a vida de jovens por meio do esporte

Manaus sedia 1º Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia e 1º Fórum Carbono Neutro