Manaus (AM) – Uma colisão entre dois veículos escalonou para um acidente de trânsito ainda maior com sete veículos envolvidos no total, um deles uma BMW. O caso aconteceu neste sábado (4), na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A via precisou ser totalmente interditada.

Conforme informações preliminares, o início do acidente aconteceu quando um carro de modelo Honda Fit trafegava no sentido do aeroporto, e decidiu invadir a contramão. No entanto, acabou colidindo contra uma BMW.

Após o choque entre os dois carros, o trânsito ficou congestionado. O condutor de um terceiro veículo, uma carreta, não viu o acidente. Sem consegui frear, acabou atingindo outros quatro carros.

Ainda não há informações sobre os feridos. As equipes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionada e atuaram no local.

